Giovanni Allevi, nuovo aggiornamento sulla malattia: “La mia mente va verso scenari negativi”

C’è un aggiornamento da parte di Giovanni Allevi sul mieloma, la grave malattia con cui convive dal 2022. Il pianista e compositore, 56 anni, ha pubblicato su Instagram uno scatto poco prima di sottoporsi a una risonanza magnetica, accompagnato da parole che raccontano la dimensione psicologica della malattia.

Giovanni Allevi, ultimo aggiornamento

“48 ore prima dell’ennesimo referto medico, tutti i muscoli del mio corpo si irrigidiscono, il respiro si fa affannoso, il dolore si intensifica e la mia mente vaga verso scenari negativi”, scrive Giovanni Allevi, descrivendo l’ansia che accompagna ogni controllo. Un passaggio che restituisce con chiarezza la tensione, la paura e l’incertezza che precedono l’attesa di un referto, oltre alle terapie fisiche.

Nella foto, il volto del musicista appare visibilmente dimagrito e segnato dalle cure, ma accompagnato dal solito sorriso. Il pianista spiega come cerca di reagire affidandosi a una frase diventata un punto fermo del suo racconto pubblico: “La sofferenza è la nuvola, ma io sono il cielo”. Un pensiero che riassume il suo approccio al dolore, messo in una prospettiva più ampia come tentativo di non lasciarsi definire esclusivamente dalla malattia.

La vicinanza del suo pubblico

Il post ha raccolto in poche ore migliaia di commenti. Fan, colleghi e utenti hanno espresso vicinanza e incoraggiamento, confermando il forte legame creato tra l’artista e il suo pubblico in questi tre anni difficili. Un sostegno che Allevi ha più volte riconosciuto come componente importante del suo percorso.

Negli ultimi mesi, nonostante le difficoltà fisiche, il musicista è tornato anche sul palco, portando avanti il suo lavoro con cautela. Solo una settimana fa, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva parlato del rapporto tra malattia e attività artistica: “Suonare il pianoforte con i traumi lasciati dalla malattia è faticoso e complicato”, aveva spiegato, aggiungendo però che il dolore gli ha cambiato la scala di valori e lo ha aiutato a vivere con maggiore intensità il presente, salutando con gratitudine ogni nuovo giorno.

Il ritorno alla musica tra dolore e rinascita

Tuttavia, nonostante la battaglia contro il mieloma, Giovanni Allevi non ha mai smesso di comporre e suonare. La malattia ha trasformato profondamente il suo approccio alla musica e alla vita, portandolo a una maggiore consapevolezza del valore di ogni momento. Il pianista è anche tornato a esibirsi dal vivo quando le condizioni lo hanno permesso, dimostrando una determinazione che ha commosso il pubblico. Le sue ultime date, a Roma e a Milano, rispettivamente al Parco della Musica e al Teatro Dal Verme, concerti più intimi e carichi di emozione, sono stati accolti con grande emozione dal pubblico.

A breve sarà di nuovo un tour, nonostante tutto: “Riprendo timidamente il miei concerti all’estero e in Italia. So già che sarà molto faticoso per via della condizione sofferente del mio corpo. Eppure sento di avvicinarmi al Pianoforte con un sentimento completamente nuovo: Amore allo stato puro, non mi interessa il successo, non il riscontro esterno. Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza ed il miracolo della vita” ha detto Allevi presentando le date che inizieranno questa settimana.

Il tour di Giovanni Allevi

GENNAIO 2026

23 gennaio 2026 – Zurigo

24 gennaio 2026 – Stoccarda

FEBBRAIO 2026

14 febbraio 2026 – Vienna

19 febbraio 2026 – Friburgo

20 febbraio 2026 – Monaco di Baviera

MARZO 2026

24 marzo 2026 – Napoli

31 marzo 2026 – Bologna

APRILE 2026

2 aprile 2026 – Pavia

3 aprile 2026 – Padova

7 aprile 2026 – Ragusa

8 aprile 2026 – Messina

13 aprile 2026 – Verona

18 aprile 2026 – Firenze

19 aprile 2026 – Trento

21 aprile 2026 – Torino

MAGGIO 2026

3 maggio 2026 – Lugano

4 maggio 2026 – Parma

5 maggio 2026 – Bergamo

8 maggio 2026 – Genova