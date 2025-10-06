Giorgia annuncia il nuovo album “G”: i dettagli e tutte le date del tour

Il 2025 è stato un anno memorabile per Giorgia. La cantautrice romana ha dominato classifiche e palcoscenici, riportando al centro della scena la sua voce inconfondibile e il suo stile che coniuga melodia, intensità ed eleganza. Il suo attesissimo ritorno a Sanremo è stata solo la prima parentesi, ma non c’è dubbio che i riconoscimenti ricevuti per il singolo “La Cura per Me”, certificato platino e rimasto per dodici settimane consecutive ai vertici delle chart di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, siano stati un segnale significativo.

Giorgia, 13esimo album in studio

L’artista ha confermato la sua popolarità conquistando anche i palasport con il “Come Saprei Live 2025”. Un tour completamente sold out che ha celebrato i trent’anni di uno dei suoi brani più iconici, regalando al pubblico un’estate di emozioni importanti: un tour dedicato soprattutto ai successi storici della cantante. Che nel frattempo preparava un ritorno in grande stile a X Factor e il suo ultimo disco, il 13esimo della sua carriera.

A tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, il 7 novembre 2025 uscirà “G”, il nuovo album di inediti di Giorgia. Il disco sarà disponibile in diverse versioni: CD, LP nero standard e, per i collezionisti, edizioni limitate e autografate e in diverse colorazioni oltre a un CD esclusivo in vendita su Amazon.

Il successo di “Golpe”

Ad anticipare l’album è stato il singolo “Golpe”, ormai da alcune settimane in classifica, una ballata pop d’autore intensa e potente, nata dalla collaborazione con firme prestigiose come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia. Prodotto da Dardust, il brano ha stabilito un record: il più alto debutto femminile in classifica del 2025 e il primo ingresso di un’artista donna direttamente al numero uno nel giorno di programmazione radiofonica. Il videoclip in bianco e nero diretto dal compagno di Giorgia, Emanuel Lo è stato girato a Galatina e ha ulteriormente amplificato il successo del singolo, imponendosi come un racconto visivo dal respiro cinematografico.

Il nuovo tour nei palasport

Dopo la pubblicazione di “G”, Giorgia tornerà sul palco con “Palasport Live”, una serie di appuntamenti che la vedranno protagonista tra la fine del 2025 e la primavera 2026. Tra le città toccate: Jesolo per la tradizionale data zero e, in rapida successione, Bologna, Firenze, Torino, Pesaro, Milano, Padova, Roma e Bari.

Gran parte delle date è già sold out, segno di un entusiasmo che accompagna da sempre la carriera della cantante. La seconda parte del tour, prevista a marzo 2026, vedrà ulteriori repliche nei palasport più prestigiosi d’Italia.

Una protagonista della musica italiana

Con oltre trent’anni di carriera, dischi entrati nella storia della musica italiana e una voce capace di emozionare generazioni diverse, Giorgia si conferma ancora una volta un’artista unica. L’uscita di “G” e i concerti nei palasport chiudono un anno straordinario e aprono un nuovo capitolo, proiettando la sua musica verso un futuro che promette di essere altrettanto luminoso.

Giorgia, album e tour

La scaletta del nuovo tour sarà ovviamente incentrata sulle canzoni del nuovo album la cui tracklist non è ancora stata ufficializzata. Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, tastiere e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso e chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

Le date di Giorgia Palasport Live

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena