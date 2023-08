Brian Molko, il cantante dei Placebo, è stato denunciato per diffamazione da Giorgia Meloni. Ma andiamo con ordine. Era l’11 luglio quando la band si è esibita al Sonic Park a Stupinigi, vicino a Torino. Durante il concerto, il leader del gruppo aveva pubblicamente definito “fascista, razzista e nazista” il Presidente del Consiglio (con un va**an**lo incluso nelle varie esternazioni). La notizia era rimbalzata sui social, aprendo un forte dibattito sull’accaduto. Poco dopo, venne aperto un fascicolo per vilipendio delle istituzioni da parte della Procura di Torino.

Gli insulti contro Giorgia Meloni seguirono un condivisibile discorso di apertura e sostegno per minoranze, da non dimenticare e da tutelare il più possibile. Da tutti e da parte dello Stato.

Ora, secondo quanto riportato da La Stampa attraverso i suoi legali, Giorgia Meloni avrebbe deciso di denunciare per diffamazione il cantante dei Placebo, Brian Molko.

I Placebo a Sassari e le polemiche per il concerto

Nei giorni scorsi – il 1 agosto- i Placebo hanno suonato a Sassari, in una delle date che hanno caratterizzato l’estate italiana. E, prima della loro esibizione, non sono mancate le polemiche con la richiesta, a gran voce, di impedire il loro live in programma. Tutto, ovviamente, per quanto pronunciato dal cantante nei confronti del Presidente del Consiglio.

E’ stato il consigliere comunale del Psd’Az, Mariolino Andria, già candidato sindaco del centrodestra, a proporre un’interpellanza al sindaco Nanni Campus

“quale azioni l’amministrazione del Comune di Sassari intenda intraprendere per evitare una sgradevole replica di quanto avvenuto al Sonic Park a Stupinigi e in che modo intenda censurare tale intervento. Il gruppo dei Placebo ha marcato la sua inappropriatezza culturale con un attacco, proprio durante un concerto, volgare e ingiurioso verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni”

Il concerto non fu cancellato e nulla accadde su quel palco se non il live con buona musica. E la risposta del sindaco non si fece attendere, giustamente misurata e lontana da ogni censura preventiva:

“Il Comune di Sassari non condanna nessuno e non insegna l’educazione a nessuno. Se i Placebo faranno atti osceni, volgarità, ne risponderanno alla magistratura, non al sindaco o alla giunta”