La scaletta di Giorgia in concerto a Eboli al Palasele: orario e info

Dopo la data di ieri a Bari, Giorgia si esibirà stasera, 2 dicembre 2023, al Palasele di Eboli. Continua il tour nei Palasport della cantante che torna live nei palazzetti dopo i precedenti live nei teatri lirici e le esibizioni nei festival estivi. Durante il concerto, Giorgia proporrà i suoi più noti classici – da Gocce di memoria a Strano il mio destino- includendo nella scaletta anche i pezzi più recenti tratti dal suo ultimo disco, Blu.

Una nuova occasione per ascoltare live i brani del nuovo album di Giorgia “Blu¹” in una veste inedita e tutti i successi del repertorio dell’Artista. Sul palco con lei una formazione indita composta da: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Andrea Rigonat (chitarre), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards e programming), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra e direzione musicale).

La scaletta di Giorgia al Palasele di Eboli, 2 dicembre 2023

Il concerto previsto ad Eboli inizierà alle 21. A seguire la scaletta delle canzoni e l’ordine di esecuzione dei brani.

Io fra tanti

I Feel Love / Nessun dolore

Normale

Quando una stella muore

Non mi ami

Vivi davvero

Gocce di memoria

Vanità

Spirito libero

Fly Away / Kashmir / Whole Lotta Love

E poi

The Wind Cries Mary (The Jimi Hendrix Experience cover)

Oronero

Atacama

Senza confine

Un amore da favola

L’eternità

Per fare a meno di te

Posso farcela

Come Neve

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) / Toxic

La gatta (sul tetto)

Parole dette male

Viaggio della mente (VDM)

Tu mi porti su

Di sole e d’azzurro

Il mio giorno migliore / Don’t Stop the Music

Come saprei

Credo

Biglietti per il concerto di Giorgia ad Eboli

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Giorgia ad Eboli. Si parte dai 39 euro per la Gradinata Non Numerata fino ai 79 euro della Platea Cat 2. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Palasele di Eboli

Ecco come arrivare al Palasele di Eboli per il concerto di Giorgia in calendario il 2 dicembre 2023.

Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria si deve prendere l’uscita Eboli (SA). Procedere per pochi metri e girare a sinistra dopo il distributore. Seguire la strada che dopo un paio di centinaia di metri svolta a sinistra. Subito dopo il cavalcavia continuare girando a destra.

Il Palasele ha un ampio parcheggio a disposizione del pubblico.