Giorgia compie 54 anni, arriva la sorpresa del compagno Emmanuel Lo

Reduce dal successo di Sanremo 2025, Giorgia sta vivendo un momento professionale al top. Voce esclusiva della musica italiana, vanta una carriera eclettica e versatile. Ha conquistato i primi posti delle hit con brani che oggi sono considerati degli evergreen, e ha collaborato con artisti di spessore. I colleghi la stimano e apprezzano la sua musica e non mancano di farla sentire amata. Per molti Giorgia è la vincitrice morale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: La Cura per me, brano scritto da Blanco e interpretato magistralmente, si è rivelato un hit e in pochi giorni ha avuto milioni di visualizzazioni.

Oggi la cantante romana è impegnata in diversi eventi, non manca di concedere interviste, ed è prossima ad intraprendere un tour che è già tutto sold out. Alcune date sono state aggiunte recentemente. Dopo un periodo di distacco dalla musica, l’artista è tornata alla grande e a quanto pare è determinata a cavalcare l’onda, ma senza rivoluzionare il suo modo di esibirsi. Ha ritrovato il suo pubblico e non solo ed è entusiasta di tornare a cantare live.

Lo scorso 26 Aprile Giorgia ha compiuto 54 anni, un traguardo di cui è fiera e che ha voluto condividere con tutti i suoi fans. Per motivi di lavoro ha festeggiato lontano dal compagno Emanuel Lo, che attualmente è impegnato nella scuola di Amici. I due sono stati protagonisti di una video chiamata: la cantante ha spento le candeline della sua torta in presenza online del compagno. Giorgia ha ricevuto tantissimi auguri: “L’età della consapevolezza della saggezza il tutto condito con un pizzico di follia! Buon compleanno cara Giorgia”, questa la dedica di Carla Gozzi. E ancora: “Auguriiiiii Giorgia sei nei nostri cuori ed io ti auguro ogni bene oggi e sempre”, le parole di Juliana Moreira.

Giorgia: “Mi tengo stretto il vostro affetto…”

“E lo so, non ho l’età. in questa giornata particolare per tanti, io nel mio angolo di vita mi tengo stretto il vostro affetto che è grande e prezioso, e che ricambio con tutto il cuore, grazie per gli auguriii”, questa la didascalia scelta dalla cantante romana per manifestare tutta la sua gratitudine a chi le ha fatto gli auguri. L’affermazione accompagna uno scatto cha la ritrae sorridente su un’altalena.

Tuttavia la sorpresa più bella Giorgia l’ha ricevuta dal compagno Emanuel Lo che le ha fatto una dedica social inaspettata. Il coach di ballo di Amici ha pubblicato uno scatto che lo ritrae abbracciato alla cantante. I due si trovano in una location decisamente poco originale, che accentua il sentimento che provano l’uno per l’altra nonostante sono una coppia da diversi anni: “Anche un parcheggio può diventare un posto meraviglioso, tanti auguri.” Emanuel ama sorprendere l’artista, anche durante il Festival di Sanremo, si è presentato alla kermesse a sua insaputa.

Laura Pausini canta La Cura per me: gli auguri speciali a Giorgia

Anche Laura Pausini ha voluto fare una dedica speciale a Giorgia. Le due cantanti sono molto legate sia professionalmente che umanamente. La cantate de La Solitudine ha condiviso un video dov’è in macchina con la figlia Paola: le due cantano La Cura per me e dedicano le immagini alla cantante romana. Un augurio davvero speciale che Giorgia ha apprezzato e condiviso sui suoi social.

Lo scorso Febbraio Giorgia ha celebrato i 30 anni di Come Saprei, brano scritto per lei da Eros Ramazzotti, che vinse il Festival di Sanremo 1995. Una vittoria che cambiò la sua vita professionale e che la rese tra le giovani artiste più talentuose dell’epoca. Oggi il suo tour, non a caso, si chiama Come Saprei Live ed un omaggio al vasto repertorio dell’artista.