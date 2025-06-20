Giorgia Cardinaletti annuncia al Tg Cesare Cremonini: piovono i commenti. “Il suo sguardo…”

Giorgia Cardinaletti è tra i volti dell’informazione Rai maggiormente accreditati. Milita al Tg1 da diversi anni e la sua carriera è in continua ascesa. Secondo alcuni rumors dalla prossima stagione potrebbe approdare a Uno Mattina News e le potrebbero essere affidati ulteriori format di approfondimento. Apprezzata dal pubblico per la sua professionalità e spontaneità, e anche dagli addetti ai lavori. In passato è stata al centro del gossip per la sua relazione con Cesare Cremonini. I due si sono conosciuti in modo occasionale e fra loro è scattato subito qualcosa.

Sono stati una coppia per più di un anno e mezzo, ma non hanno fatto parlare molto di loro. Hanno sempre cercato di mantenere un basso profilo anche se hanno condiviso alcuni momenti del loro vissuto insieme sui social. Lo scorso Novembre si sono detti addio, e hanno intrapreso strade diverse. I motivi della rottura non sono stati resi noti, nessuno dei due ha infatti rilasciato dichiarazioni in merito. Recentemente si è parlato di una loro possibile reunion, rumors non ufficiali che non hanno trovato nessun fondamento.

Inoltre il magazine Chi ha associato il nome del cantante bolognese a quello di Caterina Licini, ex ballerina di Amici. Insomma Giorgia e Cesare, almeno per ora, non sono una coppia. Anche per questo l’annuncio che la giornalista ha dato durante il tg del tour di Cremonini ha destato qualche osservazione. La Cardinaletti non è la prima volta che presenta il servizio dedicato all’ex e questo ha scatenato i commenti social.

Giorgia Cardinaletti presenta al tg Cesare Cremonini: il video è virale

Il video dove Giorgia Cardinaletti presenta il concerto a San Siro di Cesare Cremonini e rivela il successo del cantante e l’apertura del suo tour è diventato virale. Molti hanno presupposto l’imbarazzo della giornalista, e non hanno potuto fare a meno di essere solidale con lei: “Pare fatto apposta”, “Porella…no di nuovo”. E ancora: “Della serie ‘quel filo che ci unisce”. I commenti sono stati davvero molti e i telespettatori hanno sottolineato un certo atteggiamento restio della giornalista.

C’è tuttavia chi si complimenta con la Cardinaletti per la sua compostezza e professionalità: “Mah sono grandi e grossi se si sono lasciati avranno avuto i loro motivi. Francamente mi sembra una cosa a cui facciamo più caso noi che loro”. Per ora i due diretti interessati non hanno commentato l’accaduto, è evidente che per loro la situazione non merita nessuna attenzione.

Cesare Cremonini in tour…ma non da solo: le indiscrezioni

Il tour di Cesare Cremonini, sold out in tutte le date, è partito da Lignano Sabbiadoro, evento che ha ottenuto un’attenzione mediatica non indifferente. Secondo alcuni rumors la presunta nuova fidanzata Caterina Licini era presente all’evento e a quanto pare potrebbe seguirlo anche nell’altre date. I rumors che rivelano che fra i due ci sia un feeling speciale non sono stati confermati.

A parte la paparazzata realizzata da Chi nelle scorse settimane non ci sono altre notizie sul fatto che Cremonini e l’ex ballerina di Amici siano una coppia. Inoltre i due negli scatti appaiono mentre si allenano nella palestra dell’hotel dove entrambi risiedevano, ma tra loro, a parte qualche chiacchierata, non c’è stato nessun atteggiamento equivoco. Di conseguenza è meglio non trarre deduzioni affrettate.