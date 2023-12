Giorgia è in concerto sabato 9 dicembre 2023 al Brixia Forum a Brescia con una nuova data del suo tour nei Palasport.

Dopo “BLU LIVE – TEATRI LIRICI” che ha portato l’artista nei più prestigiosi e suggestivi teatri d’opera tra maggio e giugno, e “BLU LIVE – OUTDOOR” che ha toccato i più spettacolari Festival estivi d’Italia, con “BLU LIVE – PALASPORT” Giorgia vive le atmosfere vibranti dei grandi palchi nei palasport di tutta Italia. Una nuova occasione per ascoltare live i brani del nuovo album di Giorgia “Blu¹” in una veste inedita e tutti i successi del repertorio dell’Artista.

Sul palco con lei una formazione composta da Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Andrea Rigonat (chitarre), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards e programming), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra e direzione musicale).

Ultima data in programma il 13 dicembre 2023 al Pala Alpitour a Torino.

La scaletta di Giorgia in concerto al Brixia Forum a Brescia

Ecco la scaletta del concerto di Giorgia al Brixia Forum a Brescia, in programma sabato 9 dicembre 2023.

Il live inizierà alle 21.

Io fra tanti

I Feel Love / Nessun dolore

Normale

Quando una stella muore

Non mi ami

Vivi davvero

Gocce di memoria

Vanità

Spirito libero

Fly Away / Kashmir / Whole Lotta Love

E poi

The Wind Cries Mary (The Jimi Hendrix Experience cover)

Oronero

Atacama

Senza confine

Un amore da favola

L’eternità

Per fare a meno di te

Posso farcela

Come Neve

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) / Toxic

La gatta (sul tetto)

Parole dette male

Viaggio della mente (VDM)

Tu mi porti su

Di sole e d’azzurro

Il mio giorno migliore / Don’t Stop the Music

Come saprei

Credo

Biglietti per concerto di Giorgia al Brixia Forum a Brescia

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Giorgia a Brescia. Si parte da 39 euro per la Tribuna Centrale Cat 2 fino agli 80 euro della Platea Cat 2. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.