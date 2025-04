Giordana Angi, nuovo singolo per la cantante. L’ex di Amici torna con “Strade”

Giordana Angi ha pubblicato un nuovo e attesissimo singolo. Dopo un periodo di ricerche e ispirazioni, l’ex allieva di Amici ha fatto uscire – lo scorso 18 aprile – il suo nuovo brano dal titolo “Strade“. Si tratta di una canzone che racconta a parole tutte le emozioni che lei stessa ha vissuto la scorsa estate durante il tour in Europa, quando ha anche aperto i concerti di Sting. Un’esperienza – questa da lei vissuta – che è sicuramente rimasta indelebile nella sua mente, e l’ha portata verso posti e scenari che hanno arricchito ancor di più la sua musica.

Il singolo parla quindi di vita, ma soprattutto di esperienza e avventura, le stesse che lei sta vivendo in questi anni portando in giro la sua arte.

Giordana Angi e il significato del nuovo brano

Il brano “Strade” è prodotto da Giordana Angie e Fabio Brignone per Warner Music Italy, ed è appunto uscito il 18 aprile. Ad annunciare la pubblicazione del singolo è stata proprio la diretta interessata sui suoi profili social ufficiali, su cui lei ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo lavoro. “Grazie al piccolo ma fortissimo gruppo di persone che dopo tutti questi anni ancora mi rimane acconto e continua a sostenermi” – ha scritto l’ex allieva di Amici – “Comunemente li chiamano fan, io non riesco a trovargli un nome, famiglia sicuramente, rockers sicuramente ma non è sufficiente, indispensabili forse meglio“. La stessa ha quindi ringraziato chi sta capendo che quella non è per lei solo una canzone.

Nel corso di un’intervista rilasciata per FQ Magazine, Giordana ha inoltre fatto sapere che le strade sono per lei un posto metaforico e fisico. “Ho visto posti che non avrei probabilmente mai visto” – ha continuato – “e che ho scoperto grazie all’invito di quella giovane promessa della musica (Sting ndr)“. Angi ha anche svelato di aver apprezzato tutte le strade percorse nonostante avesse una forte nostalgia della sua casa. “Rileggendo le note sul mio telefono ho sentito che Strade aveva qualcosa di autentico e per questo ho deciso di farla uscire” – ha infine concluso – “So che non è un pezzo estivo, so che non è un up-tempo, ma è quello che sento“.

Giordana Angi e l’incontro con Sting

Nel corso del suo tour estivo, Giordana ha appunto avuto l’opportunità di aprire i concerti di Sting, e questa è stata per lei un’esperienza indimenticabile. “Sting è Sting l’artista ma è prima di tutto un gentiluomo” – ha spiegato lei parlando del grande cantante – “Durante il tour andavo a vedere le sue prove nel pomeriggio e stavo lì a guardare. Cercavo d’imparare. Lui è tornato a suonare in trio e quando fa i live non solo canta dal vivo, ma contemporaneamente suona anche il basso“.