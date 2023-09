GionnyScandal è pronto per tornare. Il cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo progetto discografico “Black mood 2”, fuori da venerdì 22 settembre e già disponibile in preorder. Dalle anticipazioni del disco vi possiamo riportare quello che potete aspettarvi:

Un album riflessivo, malinconico, che spazia da temi più profondi e impegnati – come amore, morte, perdita e rivincita – ad altri più “leggeri, mostrando quanto GionnyScandal abbia acquisito una maturata consapevolezza di se stesso e una grande disinvoltura nell’affrontare argomenti eterogenei.

Il nuovo progetto discografico, che è stato anticipato, lo scorso luglio, dalla pubblicazione del singolo “Tranne te”, giunge a quattro anni di distanza da “Black Mood” e costituisce il secondo capitolo di una storia musicale che l’artista sta scrivendo dando tutto se stesso, senza paura di mostrare le proprie vulnerabilità e di dare voce anche ai propri demoni interiori, compiendo grazie alla musica un’introspezione continua e liberatoria.

Qui sotto, a seguire, potete vedere la cover dell’album.

GionnyScandal, chi è il cantante

Classe 1991, GIONNYSCANDAL, al secolo Gionata Ruggieri, è oggi un cantautore e produttore discografico. Prima di avvicinarsi al rap, milita in una band emo in veste di cantante e chitarrista, influenzato da gruppi come “My Chemical Romance” e “Blink-182”.

Nel 2009 inizia a suscitare interesse su YouTube con i video delle sue prime registrazioni. Intorno al 2010, inizia a farsi un nome nella scena rap italiana, incidendo nello stesso anno il suo primo brano “Senza Cancellare”, dedicato ai genitori.

A settembre 2011 pubblica il suo primo album in studio “Haters Make Me Famous vol. 3”, sotto l’etichetta di The Saifam Group. L’album lo porta al successo tra i rapper italiani, arrivando primo in meno di 24 ore nella top 10 dei dischi più venduti nella classifica generale di iTunes.

Il secondo album arriva nel marzo 2012 e s’intitola “Scandaland”, progetto che in 24 ore dall’uscita si posiziona al primo posto nella classifica degli album più venduti di ITunes.

Tra nuovi album e nuove canzoni, nel 2015 l’artista partecipa alla quindicesima edizione del talent “Amici” di Maria De Filippi.

Tra le collaborazioni, nel 2019 lavora con Max Pezzali al brano “Siamo quel che siamo”, tratto dal disco dell’ex cantante degli 883.

Nello stesso anno pubblica l’album “Black Mood”, un progetto fortemente introspettivo, malinconico e nostalgico, che risente delle influenze pop, punk e trap dell’artista.

Nel giugno 2022 esce il singolo “Boom”. Il 2023 si apre invece con i singoli “Mi mancherai” e “Male”, seguiti dall’uscita di “Tranne te”, con cui il rapper ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto discografico “Black Mood 2”.