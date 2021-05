Esce venerdì 7 Maggio in fisico e digitale “Anti” il nuovo album d’inediti di GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra. Il disco in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy) segna l’approdo dell’artista nel mondo musicale del pop – punk, mostrandosi realmente per quello che è senza fardelli e inutili congetture.

“Sono diverso? No, sono Anti”

La voce del trailer che racconta e anticipa il nuovo disco di Gionnyscandal è esplicita.

Dopo l’uscita dei singoli “Salvami” e “Coca & Whisky”, attraverso “Anti” Gionny intende lanciare un bellissimo messaggio di libertà in ogni sua forma, sdoganando ogni tabù: la libertà di essere come si vuole, la libertà di amare qualsiasi sesso, essendo di qualsiasi sesso, mostrandosi per quello che si è veramente, senza filtri e false ipocrisie di sorta. Nella copertina del disco l’artista si rivela così per la prima volta senza veli, nudo, accompagnato solo dalla sua inseparabile chitarra.

In conferenza stampa, Gionnyscandal racconta:

“Un anno fa, quando iniziò la quarantena ero in studio col mio produttore, in una casa a Milano per lavorare al disco nuovo. Ho capito ce c’era qualcosa che non andava, non doveva essere pop punk ma una parte 2 di Black Mood. Mi sono reso conto di non essere soddisfatto delle canzoni che uscivano, mi sentivo bloccato. Stavamo lavorando a un pezzo, avevo la chitarra e ho detto “Figo se lo facessimo pop punk questo pezzo”. E ho capito che, forse, la causa della mia insoddisfazione è perché non ero soddisfatto della musica che stavo facendo. Volevo fare quello che mi piaceva al 100%. Da lì è nato Anti, il titolo. Un disco Anti-commerciale. Ho volito cercare di sdoganare questo messaggio di libertà sul genere musicale (pop punk) e aprendo altri canali sulla metafora di libertà. Di fare il genere che ho voluto fare, di amare qualsiasi sesso, un argomento da affrontare soprattutto in questo periodo storico. Ho iniziato a lavorare al disco in un mood in cui non ero mai stato.

Nell’album, è presente anche un duetto di Gionnyscandal con Pierre Bouvier, il cantante dei Simple Plan, unico feat del progetto. E rivela come è nato: