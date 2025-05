Gigi D’Alessio, dove vive, la nuova compagna, l’addio alla Tatangelo, la carriera

Gigi D’Alessio oltre a essere un cantante, è anche un personaggio televisivo. Classe 1967, ha 58 anni, è di Napoli ed ha sei figli. La sua è una carriera ricca di successi, iniziata quando era molto giovane con una lunga gavetta. L’artista partenopeo non ha mai nascosto le sue umili origini, ma ha sempre raccontato che la passione per la musica l’ha avuta fin da quando era un bambino.

In tenera età ha compreso che avrebbe voluto fare il cantante e così ha iniziato a studiare musica, D’Alessio è infatti diplomato al Conservatorio di Napoli in pianoforte. Lo stesso Conservatorio che si vede nell’ultima puntata di Mare Fuori 5, dove c’è un cameo del cantante, che parlando con Cardiotrap, spiega come la musica sia una salvezza per ogni cosa.

Gigi D’Alessio, figli, nuova compagna e dove vive: tutto su di lui

Gigi D’Alessio ha una famiglia molto numerosa, padre di sei figli, tempo fa ha ironizzato sulla questione, dicendo che non si fanno più figli in Italia perché li farebbe tutti lui. Dopo la fine del matrimonio con Carmela Barbato, da cui ha avuto i suoi primi tre figli, Claudio, Ilaria e Luca, ha avuto il quartogenito, Andrea, da Anna Tatangelo, con cui ha avuto una lunga storia d’amore. Conclusa la relazione con lei, ha incontrato la giovane Denise Esposito, da cui ha avuto i suoi ultimi due figli, Francesco e Ginevra.

Oltre ad essere padre, D’Alessio è anche nonno, ha infatti tre nipoti, l’ultimo è il figlio di Ilaria, che è praticamente coetaneo della sua ultima figlia. Sebbene la sua carriera sia iniziata negli anni Novanta, è nel 2000 che D’Alessio ottiene il suo più grande successo, portando a Sanremo il suo celebre brano Non dirgli mai. Da quel momento il cantante napoletano ha raccolto una sfilza di successi. Negli anni è diventato anche un personaggio televisivo, partecipando a programmi come The Voice e dilettandosi nella conduzione, al comando di Made in Sud. Con i suoi concerti a Napoli, dei veri e propri show cui partecipano tanti esponenti del panorama musicale italiano, ha registrato anche ascolti strepitosi in televisione.

Gigi D’Alessio al momento vive tra Roma e Napoli, dopo aver concluso la relazione con Anna Tatangelo, la coppia – si era già lasciata una prima volta – si è separata definitivamente annunciando la rottura con un comunicato stampa, ha incontrato la sua nuova compagna, la giovane napoletana Denise.

La casa di Gigi D’Alessio

Con lei ha una casa nel quartiere Posillipo, un bellissimo appartamento con vista sul mare, dove sta crescendo i suoi ultimi due figli. Il cantante ha mostrato la sua casa in una puntata de Le Iene, facendo vedere anche il suo studio dove trascorre gran parte del suo tempo e la sua ordinatissima cabina armadio. Il cantante è legatissimo alla sua famiglia e, sebbene viva lontano da molti dei suoi figli, cerca di riunirla tutte le volte che può, anche in occasione dei suoi concerti.