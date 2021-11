Gigantic è un brano dei Pixies tratto dall’album di debutto Surfer Rosa.

Pixies, Gigantic, Significato canzone

La canzone descrive le avventure amorose e sessuali di una donna con un uomo di colore che si chiama Paul. Le chitarre e la batteria iniziano in modo molto semplice, crescendo costantemente fino a un potente climax che si calma quasi istantaneamente una volta terminato il ritornello – un classico esempio della leggendaria dinamica forte-silenziosa-forte dei Pixies. Il Gigantic del titolo è stato spiegato dalla band che ha sottolineato e specificato che riguarda la “grande” progressione di accordi del pezzo.

Gigantic, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Gigantic” in streaming:

Gigantic, Testo canzone

And this I know, his teeth as white as snow

What a gas it was to see him

Walk her every day into a shady place

With her lips she said

She said

Hey Paul, hey Paul, hey Paul, let’s have a ball

Hey Paul, hey Paul, hey Paul, let’s have a ball

Hey Paul, hey Paul, hey Paul, let’s have a ball

Gigantic, gigantic

Gigantic, a big, big love

Gigantic, gigantic

Gigantic, a big, big love

Lovely legs, they’re a…

What a big black mess, what a hunk of love

He’d walk her every day into a shady place

He’s like the dark, but I’d want him

Hey Paul, hey Paul, hey Paul, let’s have a ball

Hey Paul, hey Paul, hey Paul, let’s have a ball

Hey Paul, hey Paul, hey Paul, let’s have a ball

Gigantic, gigantic

Gigantic, a big, big love

Gigantic, gigantic

Gigantic, a big, big love

Gigantic, gigantic

Gigantic, a big, big love

Gigantic, gigantic

Gigantic, a big, big love

A big, big love, a big, big love

A big, big love, a big, big love

A big, big love, a big, big love

A big, big love, a big, big love

Pixies, Gigantic, Traduzione canzone

E questo lo so, i suoi denti bianchi come la neve

Che gas è stato vederlo

Accompagnala ogni giorno in un luogo ombreggiato

Con le sue labbra ha detto

Lei disse

Ehi Paul, ehi Paul, ehi Paul, facciamo un ballo

Ehi Paul, ehi Paul, ehi Paul, facciamo un ballo

Ehi Paul, ehi Paul, ehi Paul, facciamo un ballo

Gigantesco, gigantesco

Gigantesco, un grande, grande amore

Gigantesco, gigantesco

Gigantesco, un grande, grande amore

Belle gambe, sono un…

Che gran casino nero, che pezzo d’amore

L’avrebbe accompagnata ogni giorno in un posto ombreggiato

È come il buio, ma lo vorrei

Ehi Paul, ehi Paul, ehi Paul, facciamo un ballo

Ehi Paul, ehi Paul, ehi Paul, facciamo un ballo

Ehi Paul, ehi Paul, ehi Paul, facciamo un ballo

Gigantesco, gigantesco

Gigantesco, un grande, grande amore

Gigantesco, gigantesco

Gigantesco, un grande, grande amore

Gigantesco, gigantesco

Gigantesco, un grande, grande amore

Gigantesco, gigantesco

Gigantesco, un grande, grande amore

Un grande, grande amore, un grande, grande amore

Un grande, grande amore, un grande, grande amore

Un grande, grande amore, un grande, grande amore

Un grande, grande amore, un grande, grande amore