Giffoni 2021 Music Concept, il programma live

Giffoni 2021 vede il ritorno della musica live nei giorni del Festival, che si svolgerà dal 21 al 31 luglio come sempre a Giffoni Valle Piana (SA). Dopo lo stop dello scorso anno – causa Pandemia ancora agli albori -, il festival dedicato ai ragazzi torna a proporre un calendario di eventi live, nel rispetto – ça va sans dire – delle norme anti-Covid. Perché la pandemia, diversamente da quel che evidentemente qualcuno pensa, non è finita.

Incontri e musica dal vivo, quindi, ma a numero chiuso e su prenotazione (qui i biglietti) per garantire il numero giusto di persone nel rispetto del distanziamento previsto dalle norme. Come detto, non si tratta sempre di veri e propri concerti, ma per lo più di incontri ‘musicali’ condotti da Niccolò De Divitiis. Di seguito il programma completo degli ospiti del Giffoni Music Concept 2021.