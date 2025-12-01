Gianni Morandi: l’età, l’amore per Anna, perchè si è finita con Laura Efrikian, chi sono i figli, dove vive ora

Carriera, amori e radici: tutto ciò che ha reso Gianni Morandi un simbolo senza tempo. La paternità e la vita sui colli bolognesi

E’ uno degli artisti italiani più amati, Gianni Morandi porta con sè una carriera lunga e ricca di successi e di traguardi, ma anche una vita privata intensa con due amori importanti, uno sbocciato agli esordi e finito qualche tempo dopo e un altro arrivato quando era già l’icona che tutti conosciamo e che dura ancora oggi.

A ottant’anni compiuti, la sua energia continua a sorprendere. Morandi ha l’entusiasmo di un ragazzo e la saggezza di chi ha passato sei decenni sul palco, affrontando pubblici diversi, mode che cambiano e un’industria musicale spesso spietata. Eppure, nonostante la fama, il cantante ha sempre protetto la sua dimensione privata, condividendola solo nei momenti in cui diventava parte integrante del suo racconto di uomo oltre che di artista.

Musica, famiglia e radici profonde: la storia d’amore con Anna Dan, il rapporto con i figli, il legame sentimentale ormai chiuso ma importante con Laura Efrikian e la vita nel suo rifugio tra i colli bolognesi. E’ questo il ritratto completo di un uomo che, ancora oggi, continua a lasciare il segno.

Una carriera che ha segnato la musica italiana

Nato l’11 dicembre 1944 a Monghidoro, paese dell’Appennino bolognese che ha sempre rappresentato per lui un punto fermo, Gianni Morandi e il tempo hanno un rapporto particolare, visto che su di lui sembra abbia un ritmo diverso. Lo si vede dalla vitalità con cui affronta concerti, interviste, social, dai suoi progetti sempre nuovi e dalla curiosità con cui si mette in gioco anche quando, teoricamente, avrebbe già conquistato tutto.

Morandi infatti ha venduto oltre 50 milioni di dischi nel mondo, ha partecipato a sette Festival di Sanremo come concorrente e ne ha condotti tre edizioni. Una carriera immensa, costellata di momenti d’oro ma anche di parentesi difficili. L’artista ha raccontato più volte di aver conosciuto la disapprovazione del pubblico nei primi anni Settanta, quando un’esibizione a Milano, davanti ai Led Zeppelin, si trasformò in un incubo.

“Non avrei mai più sentito un boato simile. Sapevo che il pubblico mi stesse rifiutando. Ero visibilmente terrorizzato e il pubblico cominciò ad inveire contro di me e a tirarmi pomodori e lattine. C’erano dei ragazzi in piedi che mi facevano dei gestacci”. Un momento che ha segnato il suo percorso. “Cercavo di sorridere. Provai ad intonare ‘C’era un ragazzo’, pensavo fosse la scelta più giusta; ma in realtà, non gli importava nulla, ce l’avevano con me. Spesso mi capita di ripensare a quella sera. Ebbi come la percezione che qualcosa stesse finendo. La mia carriera non era volta al culmine, ma quello fu un momento decisivo. Da quel momento, cominciai a sbagliare le canzoni.” Da lì prese una pausa, studiò, si rimise in discussione e costruì il suo ritorno. Una risalita culminata nel trionfo di Si può dare di più nel 1987, uno dei brani simbolo della musica italiana degli anni Ottanta.

L’incontro con Anna: un amore arrivato quando non se lo aspettava

La storia tra Gianni Morandi e Anna Dan nasce nell’estate del 1994, un momento della vita del cantante in cui, come lui stesso ha più volte confessato, non pensava sarebbe arrivato di nuovo l’amore. Era reduce da un matrimonio importante, un periodo di fragilità professionale e un ritmo di vita lontano da quello degli anni giovanili.

Poi, un pomeriggio a Monghidoro, durante una partita benefica organizzata nel suo paese, accade qualcosa di inaspettato: “19 agosto 2014. Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere.” – ha raccontato a Radio Deejay poco tempo fa – “Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme” .

Dal loro amore, nel 1997, è nato un figlio: Pietro, oggi rapper conosciuto come Tredici Pietro. Ancora oggi, dopo trent’anni insieme, Morandi non perde occasione per esprimere pubblicamente la sua gratitudine verso Anna. Post, fotografie, piccoli ricordi: il cantante parla di lei con un trasporto che ha il sapore di una seconda giovinezza.

Il matrimonio con Laura Efrikian: un amore bellissimo ma segnato dal dolore

Prima di Anna, c’è stata un’altra storia fondamentale nella vita del cantante: quella con l’attrice Laura Efrikian, conosciuta nel 1964 sul set di un musicarello. Tra i due scatta un colpo di fulmine immediato: giovani, innamorati, richiesti ovunque, diventano quasi un simbolo della coppia perfetta negli anni Sessanta. Si sposano nel 1966 e restano insieme per tredici anni.

La loro relazione, però, è segnata anche da momenti molto dolorosi. Nel 1967 nasce la loro primogenita, Serena, che purtroppo non sopravvive. Un lutto che li unisce ancora di più, ma che lascia una ferita profonda nelle loro vite. Negli anni successivi arrivano Marianna (1969) e Marco (1974). Una famiglia che sembra solida, ma che lentamente inizia a incrinarsi. Gli impegni lavorativi di Gianni, lunghi periodi di lontananza, la crescente visibilità e la pressione mediatica intorno a loro iniziano a pesare.

Laura, con il tempo, racconta di aver provato un forte senso di solitudine e di aver percepito una distanza emotiva sempre più grande. L’inquietudine la porta a guardarsi intorno, a confrontarsi con altri, fino a riconoscere che il matrimonio non funzionava più. “Come in tutti i legami di coppia che finiscono, le cause sono complesse, sfaccettate” – ha confessato l’attrice al Corriere in un’intervista del 2019 – “Nel nostro caso, fu determinante la crisi professionale che investì Gianni, dopo svariati anni di successi strepitosi e di riflettori puntati. Era una condizione che lui non riusciva ad accettare. Gli proponevo altre esperienze, viaggi che lo distogliessero dai suoi pensieri. Ma il suo era un chiodo fisso. Alla fine, le tensioni sono esplose. Per fortuna, siamo riusciti a mantenere fermi i rapporti sul piano della civiltà. Senza rivalse” Un addio difficile, ma vissuto con rispetto reciproco, soprattutto per i figli che entrambi hanno continuato a seguire con affetto e presenza.

I figli e la vita oggi

Gianni Morandi è padre di tre figli, ognuno con una personalità distinta e una strada artistica propria. Marianna, nata nel 1969, è attrice di teatro e televisione. Ha recitato accanto al padre in alcune fiction e ha costruito una carriera solida, lontana dai riflettori più invadenti. È stata per anni legata sentimentalmente a Biagio Antonacci, con cui ha avuto due figli: Paolo e Giovanni. Marco Morandi, classe 1974, ha coltivato fin da giovane una passione per la musica e la recitazione. Ha partecipato a produzioni televisive e teatrali, è stato in gara a Sanremo e ha scritto spettacoli che raccontano, con ironia e tenerezza, il suo rapporto con un cognome importante.

E’ inoltre un fan sfegatato di Rino Gaetano ed il cantante della celebre Rino Gaetano Band. È sposato con Sabrina Laganà e ha tre figli: Leonardo, Jacopo e Tommaso. Il più giovane, nato nel 1997 dall’amore con Anna Dan, ha scelto la via del rap. Il suo stile è distante da quello del padre, e questo gli ha permesso di costruirsi uno spazio originale nella scena musicale italiana contemporanea.

Oggi Gianni Morandi vive in una splendida casa tra i colli di San Lazzaro di Savena, appena fuori Bologna. Non una villa sfarzosa, ma un casale accogliente circondato dal verde del Parco dei Gessi Bolognesi: un luogo silenzioso, pieno di luce e natura, perfetto per chi cerca equilibrio e ispirazione.

È qui che il cantante trascorre il tempo libero con Anna, coltivando l’orto, leggendo, camminando tra i sentieri, giocando a ping pong nella stanza dedicata o semplicemente godendosi il paesaggio. La loro casa riflette perfettamente lo stile di vita degli ultimi anni: tranquillo, essenziale, in armonia con la terra e con il ritmo lento della campagna.