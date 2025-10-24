Gianni Morandi celebra i 60 anni di C’era un ragazzo con un tour nei palasport nel 2026

Dieci tappe tra aprile e maggio per festeggiare Gianni Morandi e uuno dei brani simbolo della musica leggera italiana.

Qualche giorno fa Gianni Morandi aveva annunciato un periodo di decompressione e di allontanamento dai social. Ma ieri è tornato al centro dell’attenzione con una notizia significativa, il suo ritorno live in vista della prossima primavera.

Gianni Morandi e C’era un ragazzo…

L’occasione sono i sessant’anni dalla prima esecuzione di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, un superclassico nella musica leggera italiana che non manca mai nel repertorio del cantante bolognese e che adesso torna protagonista nella carriera di Morandi.

Il tour prenderà il via nell’aprile 2026. Sarà un’occasione per ripercorrere tutto il repertorio di Morandi, partendo da una delle canzoni più amate del, scritta da Franco Migliacci e Mauro Lusini, con l’arrangiamento di Ennio Morricone, nata come manifesto pacifista e diventata con gli anni il memo di una intera generazione.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del cantante: “Per ricordarla, per festeggiarla, per cantarla insieme a voi abbiamo deciso di fare un bel tour per l’Italia. Vi aspetto” dice Morandi nel post.

Il tour di Morandi e le città coinvolte

La tournée, prodotta da Trident Music, partirà da Conegliano il 15 aprile alla Prealpi SanBiagio Arena, per poi toccare Milano (17 aprile, Unipol Forum), Torino (19 aprile, Inalpi Arena), Roma (21 aprile, Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (24 aprile, Unipol Arena), Firenze (26 aprile, Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile, PalaTerni), Montichiari (30 aprile, PalaGeorge), Pesaro (2 maggio, Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio, Kioene Arena).

Sul palco, Morandi sarà accompagnato da una band diretta dal maestro Luca Colombo – che proprio ieri sera ha concluso il suo impegno nell’orchestra di Io Canto Family, con una scaletta che unirà i classici intramontabili alle canzoni più recenti, tratte dall’album Evviva! pubblicato nel 2023.

Un ponte tra generazioni

“C’era un ragazzo” fu pubblicata nel 1966 e divenne immediatamente un inno contro la guerra, in particolare legata alle operazioni americane in Vietnam, ma che molti interpretarono anche contro il servizio di leva – che all’epoca era obbligatorio – e che Morandi avrebbe poi prestato proprio in quello stesso periodo.

Erano anni di popolarità immensa per Morandi, reduce dalla sua prima vittoria a Canzonissima e dall’immenso successo di In Ginocchio da Te, Non son degno di Te che diventeranno tormentoni di portata immensa anche con i suoi musicarelli con quella che poco tempo dopo diventerà sua moglie, l’attrice Laura Efrikian.

Con il tour del 2026, Gianni Morandi – che a dicembre festeggerà 81 anni – celebra solo un anniversario, ma rinnova il legame con un pubblico che da sessant’anni continua a seguirlo con affetto.