Gianni Morandi sarà in concerto oggi, 10 agosto 2023, al Teatro Antico di Taormina, con una nuova tappa del tour estivo “Go Gianni Go”. Dopo il successo del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, il tour nei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, e dopo l’indimenticabile partecipazione a Italia Loves Romagna, il concerto benefico a sostegno delle popolazioni alluvionate, Gianni Morandi è giro per l’Italia con il GO GIANNI GO! ESTATE 2023, la nuova tournée estiva prodotta da Trident Music. I prossimi appuntamenti in calendario includono queste date: Malta (12 agosto @ Fort Manoel), Isola Capo Rizzuto – KR (16 agosto @ Porto Turistico Le Castella), Giulianova – TE (18 agosto @ Porto Turistico), Baia Domizia – CE (20 agosto @ Arena dei Pini), Benevento (28 agosto @ Piazza Risorgimento), Mantova (2 settembre @ Esedra di Palazzo Te).

A seguire la scaletta del concerto di Gianni Morandi al Teatro Antico di Taormina, in programma giovedì 10 agosto 2023. Ecco i brani con l’ordine di esecuzione. Il live inizierà alle 21.30.

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

Che meraviglia sei

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Vita

Futura (Lucio Dalla cover) (snippet)

Caruso (Lucio Dalla cover)

Evviva!

Un mondo d’amore

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / La fisarmonica / Non son degno di te / Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Apri tutte le porte

Grazie perché

Se puoi uscire una domenica sola con me / Andavo a cento all’ora / Go-Kart Twist / Belinda

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si può dare di più

Banane e lampone

Gianni Morandi, Taormina, 10 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Gianni Morandi a Taormina. Si parte dai 57.50 euro per la Cavea non numerata fino ai 143,75 per la Platea Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.