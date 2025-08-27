Gianni Morandi si prende una pausa dai social: “Il telefono non mi sta dietro”

Decisione improvvisa di Gianni Morandi che ha deciso di prendersi una pausa a tempo indeterminato da Facebook e Instagram… “Ci rivedremo presto” scrive il cantante

Gianni Morandi, uno degli artisti più amati d’Italia e presenza fissa sul web ormai da diversi anni, ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social. La notizia è arrivata direttamente da lui, con un breve video pubblicato sulle sue pagine ufficiali di Facebook e Instagram.

Gianni Morandi, e la pausa dai social

“Ragazzi, mi prendo una pausa dai social… il telefono non ce la fa più a starmi dietro! A presto!!!”, ha detto sorridendo in video il cantante, confermando ancora una volta il suo stile diretto e ironico. Una scelta completamente in controtendenza rispetto a quelle che erano state le manifestazioni pubbliche di Morandi che ormai da almeno sei-sette anni era estremamente presente sui propri canali ufficiali.

Anche grazie alla complicità della moglie Anna che con uno sguardo molto spesso ironico commentava le sue serate ma anche le sue disavventure. Come quando un paio di anni fa un banale incidente domestico mentre bruciava alcune sterpaglie gli era costato una grave ustione e un ricovero che lo aveva portato per mesi a non poter suonare, esibendosi con una vastga fasciatura alle mani.

Gianni e Morandi, dentro e fuori dai social

Giocando spesso sul dualismo tra persona e personaggio, tra Gianni e Morandi, il cantante è sempre stato un esempio di come un artista possa usare i social non solo per promuovere la propria musica, ma per stabilire un contatto autentico con i fan.

Con oltre cinque milioni di follower complessivi tra Facebook e Instagram, Morandi ha condiviso momenti di vita quotidiana, allenamenti, vacanze, ricordi legati alla carriera. Anche il suo incidente alla mano era stato affrontato con un tono leggero e positivo, sempre ottimistico nella dimostrazione di saper trasformare il web in uno spazio di comunità e affetto reciproco.

Morandi per altro ha anche fatto tesoro di questa sua popolarità on line che lo ha reso estremamente familiare e trasversale anche tra i giovanissimi spingendo con successo tute le sue uscite discografiche, in particolare il suo ritorno a Sanremo con il brano di Lorenzo-Jovanotti Apri tutte le porte.

Le reazioni dei fan

L’annuncio ha generato centinaia di commenti in pochi minuti. Da chi ha augurato a Morandi un periodo di meritato riposo, a chi si è detto sorpreso o rammaricato, tutti hanno dimostrato quanto forte sia il legame con il cantante. Alcuni ricordano come, già nel 2023, Morandi si fosse concesso una pausa simile intorno allo stesso periodo, salvo poi tornare più attivo che mai. C’è chi ipotizza che basterà una vittoria del suo amato Bologna per convincerlo a tornare online.

Un rapporto unico con il pubblico

Il rapporto tra Gianni Morandi e il suo pubblico è sempre stato speciale. Negli anni il cantante ha sempre mantenuto un filo diretto con i fan, rispondendo ai commenti e alimentando un dialogo fatto di ironia e leggerezza. Persino le celebri “foto di Anna”, scattate dalla moglie e diventate un appuntamento quotidiano, hanno contribuito a costruire un immaginario familiare e intimo, che ha reso la sua pagina social un luogo riconoscibile e rassicurante.

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Gianni Mornaid, il bisogno di staccare

In un’epoca in cui anche le star sembrano costrette a rimanere sempre connesse, Morandi rivendica la necessità di un distacco. Non si tratta, a suo dire, di una scelta legata a eventi specifici, ma semplicemente del bisogno di rallentare e di staccare la spina da una connessione che ci vuole sempre e comunque on line in una pressione mediatica che va sempre gestita…

“Il telefono non mi sta dietro”, ha scherzato Morandi, ma la battuta nasconde una verità profonda: anche le icone hanno bisogno di momenti di pausa per ritrovare energia e dedicarsi a ciò che conta davvero.