Gianni Morandi, chi è la bellissima moglie: il colpo di fulmine alla partita di calcio

Gianni Morandi è felicemente sposato con Anna, la donna che ha conquistato il suo cuore molti anni fa e da cui ha avuto il figlio Pietro.

Gianni Morandi: uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Non solo lavoro, la sua vita è piena anche dal punto di vista sentimentale. Il cantante è infatti felicemente sposato con una donna che si chiama Anna e con cui ha una storia d’amore che dura ormai da anni.

Chi è la moglie di Gianni Morandi

La donna che ha conquistato il suo cuore si chiama appunto Anna Dan e lavora in un’azienda tecnologica. I due si sono conosciuti – e innamorati – a Moghidoro (Bologna) durante una partita di calcio nel 1994. Lei aveva 12 anni in meno di lui, ma tra di loro c’è subito stato il colpo di fulmine. A ricordare quel giorno è stato proprio l’artista in un lunghissimo post pubblicato sui social. “Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita” – ha scritto lui – “Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!“.

In quel periodo lui era già famoso, aveva appena terminato una lunga tournée nei teatri e stava pensando a nuovi brani da incidere. Morandi era tra l’altro separato da diciotto anni e nel mentre aveva avuto qualche storia; lei usciva invece da una breve relazione. Entrambi liberi sentimentalmente, hanno iniziato un percorso di vita insieme. Dal loro amore è nato, nel 1997, il figlio Pietro. Nel 2004 i due si sono invece sposati segretamente a Moghidoro e oggi rappresentano una delle coppie più amate e durature del mondo dello spettacolo.

Chi c’era prima di lei

Gianni Morandi è stato in passato sposato con l’attrice Laura Efrikian, con cui ha pronunciato il fatidico sì nel 1966. I due hanno dovuto affrontare il lutto della figlia Serena, nata prematura e morta nove ore dopo il parto. La coppia ha poi avuto Marianna e Marco, che sono entrambi molto legati al papà e che lavorano anch’essi nel mondo dello spettacolo. La figlia Marianna è infatti diventata famosa sui giornali di gossip per la sua storia d’amore con Biagio Antonacci, da cui ha avuto i figli Paolo e Giovanni. L’ultimogenito di Morandi, Pietro, è anche lui un cantante e ha deciso di adottare il nome d’arte Tredici Pietro. Anche lui è legatissimo a entrambi i genitori, tanto che compaiono spesso sui social foto di tutta la famiglia insieme.