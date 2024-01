Disponibili i biglietti per “Andata e Ritorno – tour club” di Gianni Bismark in programma il 27 marzo a Largo Venue di Roma e il 10 aprile all’Apollo di Milano. Questi appuntamenti saranno l’occasione per celebrare dal vivo l’ultimo lavoro discografico di Gianni Bismark dal titolo appunto “Andata e ritorno”, un album che vanta collaborazioni con Noyz Narcos, Bresh, Tiromancino e Noemi.

Il tour 2024 di Gianni Bismark

Nel tour, il cantante eseguirà i suoi più noti successi del suo ultimo disco, Andata e ritorno. Non è esclusa la partecipazione – in una delle due date- degli artisti che hanno collaborato con lui nella realizzazione dell’album

27/03/2024 – Roma – Largo Venue – ore 21:00

10/04/2024 – Milano – Apollo – ore 21:00

Informazioni sui biglietti

I biglietti di ANDATA E RITORNO Tour Club, prodotto e organizzato da Color Sound, saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di mercoledì 17 gennaio cliccando qui, nei punti vendita autorizzati e nelle prevendite abituali (info su www.colorsound.com).

Curiosità sul tour

Il tour sarà l’occasione per ascoltare i brani inclusi nel suo ultimo disco, Andata e ritorno, raccontato così dal cantautore:

“Andata e ritorno è un nuovo viaggio, perché non posso più nascondere i miei due lati – ha voluto sottolineare Gianni Bismark all’uscita del disco aggiungendo: “L’ANDATA è quello che ancora il pubblico deve conoscere di me, una parte in qualche modo già espressa ma che in questo progetto viene resa evidente. Il RITORNO è quello che ho già fatto vedere: il mio passato, la strada, il rap. Non mi piace essere etichettato. A me piace fare musica e se un giorno mi esce una canzone diversa da quello che faccio la metto ugualmente nel disco. Ho voluto dividere i miei due mondi in modo chiaro rendendo evidenti le mie due sfaccettature, quindi, ANDATA e RITORNO perché voglio viaggiare verso nuovi orizzonti non scordandomi di quello che sono e da dove vengo. È un nuovo viaggio che rappresenta il mio presente in cui voglio trasportare i miei fan”.

