A pochi giorni dal Festival di Sanremo, grattacapi per Gianluca Grignani: sul sito Mowmag sono stati pubblicati alcuni secondi di quella che sembrerebbe una prima stesura del pezzo Quando ti manca il fiato, brano dedicato al padre che il cantante porterà in Riviera.

Il sito dichiara che la clip proviene da una recente diretta su Facebook del critico letterario Gian Paolo Serino, che avrebbe contribuito a una delle stesure della canzone. Tuttavia gli unici autori che figurano tra i credits del pezzo presentato ad Amadeus sono Gianluca Grignani ed Enrico Melozzi, peraltro già noto come direttore d’orchestra di molti artisti in gara all’Ariston.

In ogni caso, per quello che si vede sul sito in questione, sarebbe stato estremamente difficile che questo spoiler potesse provocare problemi alla partecipazione di Grignani al Festival, vista la brevità del filmato, la non coincidenza con il brano in gara all’Ariston e i diversi precedenti di accaduti negli ultimi anni. E infatti fonti Rai hanno dichiarato all’agenzia Adnkronos che lo spoiler di Quando ti manca il fiato non andrà ad inficiare in alcun modo la partecipazione di Grignani a Sanremo 2023.

Nel 2021 Fedez aveva mostrato sui social per sbaglio alcuni secondi della canzone Chiamami per nome, in coppia con Francesca Michielin. Per il conduttore Amadeus, al timone del secondo Festival di fila, non ci furono problemi e i due gareggiarono tranquillamente arrivando anche secondi (Fedez tornerà anche quest’anno, ma come ospite sulla Costa Smeralda assieme a Guè e Takagi & Ketra). Stessa situazione per Gianni Morandi, che si vide pubblicare su Facebook per errore alcuni secondi di Apri tutte le porte. Il direttore artistico, sempre Amadeus, non ravvisò criticità, con Morandi che arrivò terzo e poi ha ottenuto la promozione a ospite fisso per l’anno successivo.

La prima partecipazione di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo risale al 1995, quando portò sul palco dell’Ariston un inedito destinato a diventare un evergreen, Destinazione paradiso, arrivato solo sesto tra le Nuove Proposte.