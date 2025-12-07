Gianluca Grignani rompe il silenzio su Laura Pausini: “Ha fatto l’errore di…”

A distanza di qualche tempo dalla controversia che ha coinvolto Gianluca Grignani e Laura Pausini, il cantautore milanese torna a parlare.La riedizione dell’album Destinazione paradiso per i 30 anni dalla sua uscita è stata l’occasione per affrontare il tema, che nelle ultime settimane ha animato dibattiti e chiarimenti nel mondo della musica italiana.Il nodo della

A distanza di qualche tempo dalla controversia che ha coinvolto Gianluca Grignani e Laura Pausini, il cantautore milanese torna a parlare.

La riedizione dell’album Destinazione paradiso per i 30 anni dalla sua uscita è stata l’occasione per affrontare il tema, che nelle ultime settimane ha animato dibattiti e chiarimenti nel mondo della musica italiana.

Il nodo della questione riguarda la cover di “La mia storia tra le dita”, brano originariamente scritto e interpretato da Gianluca Grignani, e successivamente reinterpretato da Laura Pausini per il suo progetto Io Canto 2. Nel luglio 2025, la cantante italiana aveva annunciato che questo singolo sarebbe stato il primo ad anticipare il nuovo album, con versioni in italiano, spagnolo e portoghese. Tuttavia, la pubblicazione ha sollevato una controversia legale che ha visto coinvolti gli autori del brano, Grignani e Massimo Luca, e la casa editrice Warner Chappell.

La disputa sul brano “La mia storia tra le dita”

Durante la conferenza stampa milanese, Grignani ha spiegato: “Laura Pausini ha commesso l’errore di modificare il testo del brano, cambiandolo dalla prima alla terza persona e alterandone il significato, senza farmelo sentire in anticipo.” Nonostante il rapporto di amicizia tra i due artisti, il cantautore ha sottolineato che in quel momento non si era sentito rispettato. L’accordo è stato però raggiunto rapidamente, con un’intesa che ha permesso alla versione di Pausini di rimanere sul mercato, come annunciato da Warner Chappell: “Tutte le parti hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.”

Grignani ha voluto evitare di alimentare ulteriormente la polemica, precisando che la sua decisione di intervenire pubblicamente è stata dettata dal rispetto verso il pubblico, che aveva sollevato dubbi sulla correttezza della versione cantata da Pausini. “Non sono il tipo di persona che ama creare scandali, ma ho dovuto chiarire perché mi sono arrivate moltissime segnalazioni da parte dei fan.”

Malgrado le tensioni legate alla questione legale, Gianluca Grignani ha espresso parole di apprezzamento per alcuni colleghi con cui ha collaborato recentemente. In particolare, ha elogiato Matteo Bocelli, con cui ha inciso una versione di “La mia storia tra le dita” uscita nello stesso periodo: “Matteo ha una voce enorme e un talento straordinario. In Italia forse non è ancora stato pienamente riconosciuto, ma io sono stato felicissimo di poter collaborare con lui.”

Grignani ha annunciato che nel febbraio 2026 sarà in tour con Bocelli in Sudamerica, partecipando insieme al prestigioso Festival di Viña del Mar, una delle manifestazioni musicali più importanti del continente.