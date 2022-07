Gianluca Grignani si esibirà in concerto questa sera, 13 luglio 2022, a Roma, nella rassegna “Rock in Roma”. Il cantante, quest’estate sarà impegnato insieme alla sua band in un tour elettrico “Living rock and roll 2022” che, lo vedrà protagonista in alcune località italiane. Tra queste, appunto, la Capitale, nel live di stasera. Ecco tutte le informazioni.

Gianluca Grignani, Roma, 13 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Gianluca Grignani all’Ippodromo Le Capannelle. Il prezzo è di 28,75 euro.

Gianluca Grignani, Roma, 13 luglio 2022, Scaletta concerto

La mia storia tra le dita

Ribellione

Cammina nel sole

Non voglio essere un fenomeno

Dio privato

The Joker

Una donna così

Uguali e diversi / Knockin’ on Heaven’s Door

Sogni infranti

Falco a metà

Il giorno perfetto

Baby Revolution

L’aiuola

Destinazione paradiso

La fabbrica di plastica

Roma, Ippodromo Le Capannelle, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.