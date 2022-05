I Ghost si esibiranno questa sera, 5 maggio 2022, in concerto a Milano al Forum di Assago. L’evento inizierà alle 19. Nel corso degli anni, la formazione della band musicale svedese è cambiata con uscite e ingressi. Ecco, ad oggi, i componenti del gruppo chi sono: Papa Emeritus IV, Papa Emeritus Zero/Papa Nihil, Nameless Ghoul Aether, Nameless Ghoul Alpha, Nameless Ghoul Water , Nameless Ghoulette Air, Nameless Ghoulette Cirrus (Mad Gallica) e Nameless Ghoul Earth.

L’ultimo disco pubblicato dalla band è “Impera“, pubblicato a marzo 2022. All’interno dodici tracce tra le quali i due singoli “Call me little sunshine” e “Twenties”.

L’album è stato rilasciato a quattro anni di distanza dal precedente progetto discografico. Prequelle vide la luce a giugno 2018. Come raccontato durante la genesi e la produzione del disco, c’è stata molta attenzione sui temi attuali e social dell’epoca di oggi, dando attenzione anche agli argomento legati alla “morte e rovina, inclusa la diffusione della peste nera nel periodo del Medioevo.

L’immagine che viene associata alla band è basata su un look volutamente eccentrico e con ispirazione ecclesiastica. Sul palco, nei live, ci sono sette musicisti con il volto coperto: 6 di loro sono chiamati Nameless Ghouls, capeggiati dal cantante Papa Emeritus (il suo vero nome è Tobias Forge). Proprio lui, ad ogni album abdica e viene sostituito da un Papa più giovane di lui.

Ghost, Milano, Forum di Assago, biglietti concerto

Ci sono ancora biglietti disponibili, come riportato da Ticketone, potete cliccare qui per tutte le informazioni

Ghost, Milano, Forum di Assago, scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto dei Ghost al Forum di Assago, giovedì 5 maggio 2022.

Kaisarion

Rats

From the Pinnacle to the Pit

Mary on a Cross

Devil Church

Cirice

Hunter’s Moon

Spillways

Faith

Ritual

Call Me Little Sunshine

Helvetesfönster

Year Zero

Spöksonat

He Is

Miasma

Mummy Dust

Kiss the Go-Goat

Enter Sandman (Metallica cover)

Dance Macabre

Square Hammer

Sorrow in the Wind (Emmylou Harris song)