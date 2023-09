Ghiaccio blu travolgente è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Matteo Cantaluppi, il brano è una ballad in cui si ritrova l’inconfondibile malinconia del timbro compositivo di Tommaso Paradiso. “Questo disco l’ho scritto per te“, versi del brano che sono una dedica e insieme una promessa, quella di esserci sempre, anche distanti l’uno dall’altra.

“Ogni volta che ti senti persa, anche quando non ci sarò /quando questo mondo ti sta crollando addosso/ vola con la nostra musica lontano, nel Blu Ghiaccio Travolgente”

La canzone arriva a distanza di pochi giorni da Sensazione stupenda, disponibile da 6 settembre scorso. Il pezzo era anche la titletrack dell’album, fuori il prossimo 6 ottobre. Queste le parole di Tommaso Paradiso nel parlare del suo prossimo progetto di inediti:

È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me

Prodotto da Matteo Cantaluppi, “Sensazione stupenda” è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour.

A seguito dell’uscita di Sensazione Stupenda, dopo il tour nei teatri lo scorso anno – incentrato sull’album Space Cowboy, certificato disco d’Oro – a cui è seguito il trionfale Tommy Summer Tour 2022, il cantante arriva quest’anno nei Palazzetti delle principali città italiane.

Queste, a seguire, tutte le date aggiornate:

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli @ PalaPartenope

Martedì 21 novembre 2023 – Bari @ PalaFlorio

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Kioene Arena

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre 2023 – Catania @ PalaCatania

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino @ Pala Alpitour