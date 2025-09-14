Ghali torna alla Iqbal Masih: dalla palestra di Baggio al “Gran Teatro” di Milano

Nel cortile dell’istituto Iqbal Masih, a Baggio, Ghali incontra gli studenti all’avvio dell’anno: “La scuola a volte è uno sbattimento, ma è anche una fortuna: ci insegna cos’è la vita, perché servono dei sacrifici e come ci si relaziona in modo normale – racconta – quando in tutta la scuola c’erano forse tre o quattro ragazzi arabi e tutto sembrava difficilissimo è bello vedere oggi come tutto sia diventato normale tra ragazzi di così tante origini diverse. È bello… è servito”

Ghali, dal cortile di scuola al Forum di Assago

Ospite della sua vecchia scuola insieme allo scrittore Jonathan Bazzi, Ghali ripercorre i primi ricordi: dalla palestra dei “nuovi arrivi”, ai murales di Bros portati a scuola “convincendo la prof di storia dell’arte che fossero una cosa interessante”. Parlando delle materie in cui… “ero bravo perché mi divertivo e perché, come in italiano, ho trovato degli insegnanti che mi hanno capito e che hanno creduto in me”.

Il legame con Milano passa anche dai grandi palchi. Dopo le tre date sold out al Forum di Assago nel 2024 (28 e 29 ottobre, 15 novembre), pensate come un “gran teatro” che fonde musica, visual e racconto, Ghali ha consolidato un formato che mette in scena la sua identità plurale tra italiano, arabo e francese, e una regia più narrativa che puramente concertistica.

Verso Fiera Milano Live: l’ultimo show del 2025

Il 20 settembre 2025 a Fiera Milano Live arriva il “Gran Teatro di Ghali”, annunciato come l’ultimo concerto dell’anno e “la conclusione di un ciclo e l’inizio di un nuovo periodo”. L’artista promette “una cosa completamente nuova con musica inedita pronta ad aprire l’immaginario del disco che sarà pronto e uscirà l’anno prossimo. Milano – dice Ghali – non è semplice scenografia: è il luogo dove restituire, in forma collettiva, tutta l’energia che è nata proprio qui, tra i banchi di Baggio.

Scuola, identità, nuove canzoni

“La musica ha trasformato il mio disagio in successo – dice Ghali agli studenti, che scattano foto e lo applaudono a lungo – è un percorso che si riflette in alcuni dei miei brani più recenti come “Casa mia”, pensato come una domanda aperta sul concetto di appartenenza e sull’attualità”.

Il messaggio che lascia ai ragazzi di Baggio suona come una missione: “Da soli non siamo niente. La vita è più ricca se condivisa ci abbiamo lavorato tanti anni fa, continuate a farlo…”

Live: il calendario degli show di Ghali

20 settembre 2025 — Milano/Rho, Fiera Milano Live — Gran Teatro di Ghali