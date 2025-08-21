Ghali rompe con la mamma-manager: ecco chi sono i nuovi soci della sua avventura musicale

Per anni la carriera di Ghali non è stata solo il frutto di talento e creatività, ma anche di una gestione familiare che lo ha accompagnato in ogni scelta. La madre, figura centrale nella sua vita privata e professionale, ha seguito da vicino i movimenti delle sue società, garantendo stabilità anche nei momenti meno facili. Il rapporto tra musica e numeri si è intrecciato a doppio filo con quello familiare.

Il 2023 è stato un anno difficile, con bilanci in perdita e prospettive incerte. Eppure, già l’anno successivo, le cose sono cambiate. Gli incassi hanno iniziato a salire, e con essi la voglia di rimettere in moto un percorso imprenditoriale più solido. La gestione accorta della madre ha portato non solo a un ritorno in positivo, ma anche a scelte strategiche come l’investimento di liquidità in fondi comuni per difendere i guadagni dall’inflazione.

Anche le spese hanno seguito un trend particolare: più personale e più investimenti produttivi, segno che la fase di crescita era ormai avviata. Da una perdita consistente si è passati a un utile, seppur contenuto, che ha comunque rappresentato un segnale di svolta. Un passaggio che, per Ghali, ha significato molto di più di semplici cifre in bilancio.

Intanto, nel dietro le quinte, si faceva strada l’idea di una trasformazione. Il successo di un progetto musicale in corso stava ponendo le basi per un cambiamento più radicale. La voglia di indipendenza imprenditoriale cresceva e la necessità di fare un passo diverso rispetto al passato cominciava a diventare realtà.

Una nuova strada professionale

All’inizio del 2025 Ghali ha scelto di voltare pagina anche nella gestione manageriale. Dopo aver messo in sicurezza le sue società storiche, ha deciso di fondare una nuova etichetta. Per la prima volta non ha voluto coinvolgere la madre, che fino ad allora era stata parte integrante delle sue attività imprenditoriali. Il cordone professionale con la famiglia si è spezzato, segnando l’inizio di un nuovo capitolo.

Il progetto, nato a Milano, porta il nome “No regular music” e rappresenta la traduzione in società di un’idea musicale che era già in fermento dalla fine del 2023. La scelta è stata chiara: circondarsi di persone che condividono lo stesso linguaggio musicale e che hanno già percorso un tratto importante della sua carriera insieme.

I soci scelti da Ghali

I compagni di viaggio di questa nuova avventura sono due produttori con cui Ghali aveva già collaborato negli anni passati: Francesco Turolla, in arte Sadturs, e Lorenzo Bassotti, conosciuto come Kiid. Entrambi hanno assunto una partecipazione nella società, diventando così partner ufficiali del progetto.

Il controllo rimane comunque saldo nelle mani del rapper, che ha assunto anche la carica di amministratore delegato con pieni poteri. Come sottolinea Open, la ripartizione delle quote assegna a Ghali il 51% e ai due produttori il 24,5% ciascuno.