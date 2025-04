Ghali: età, carriera e vita privata del cantante (che sta per tornare)

“Ho un sacco di musica nuova, il prossimo singolo è pronto”, ha fatto sapere Ghali ai suoi fan con un post sui social. Il rapper milanese di origini tunisine, ha chiuso un 2024 formidabile e ora è pronto a tuffarsi nell’estate del 2025 con tante novità. Innanzitutto , l’arrivo di un nuovo album. A ottobre dell’anno scorso il suo nuovo singolo “Niente panico”, un invito a non avere paura, lanciato nella Giornata Mondiale della Salute Mentale è stato tra i brani più trasmessi nelle radio, testimone anche di un momento personale delicato a causa della malattia della madre, alla quale hanno diagnosticato il cancro per la terza volta.

Ghali, all’anagrafe Ghali Amdouni è nato a Milano il 21 maggio 1993, ed è cresciuto nel quartiere milanese di Baggio dove ha vissuto un’infanzia difficile tra povertà e problemi familiari, segnati dall’assenza del padre. Durante l’adolescenza ha avuto problemi con la giustizia, ma avvicinandosi all’hip hop è riuscito a trovare la sua giusta strada, iniziando con il nome Fobia e poi Ghali Foh. Ha ottenuto la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni.

Nel 2011 ha fondato il gruppo Troupe D’Elite e ha firmato con l’etichetta di Gué Pequeno, “Tanta Roba“. Dopo varie esperienze, ha intrapreso la carriera solista, raggiungendo la popolarità tra il 2014 e il 2016 grazie ai suoi singoli su YouTube. Nel 2016 ha fondato la propria etichetta “Sto Records” e ha pubblicato il singolo Ninna nanna, raggiungendo un enorme successo, record di streaming in Italia.

Dal difficile passato al successo

A partire da ‘Ninna nanna‘, Ghali è diventato un artista sempre più apprezzato e nel 2017 ha pubblicato il suo primo album, Album, certificato triplo disco di platino. Negli anni successivi ha rilasciato vari successi come Cara Italia e Peace & Love, venendo anche inserito da Forbes Italia tra i “30 under 30″ più influenti nella musica. Nel 2020 è uscito il secondo album, DNA, seguito nel 2022 da Sensazione ultra e nel 2023 ha collaborato con vari artisti e pubblicato Pizza Kebab Vol. 1. A febbraio 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo con Casa mia, arrivando quarto. Una partecipazione che rimarrà nella storia, visto che il cantante ha voluto esprimere il suo dissenso nei confronti della guerra sulla striscia di Gaza.

Il verso del brano Casa mia, con cui il rapper parla di “bombardamenti sugli ospedali per un pezzo di terra”, insieme a quel “Stop al genocidio” detto al microfono sul palco dell’Ariston, scatenò l‘indignazione della comunità ebraica che lo accusò di propaganda anti-israeliana.

“Sto leggendo in rete appelli, commenti, rispetto al testo della mia canzone. Sono venuto a Sanremo per portare un messaggio, non ho né il ruolo né l’ambizione di risolvere una questione internazionale. Ma se la mia esibizione porta a ragionare sull’irragionabile, se la mia canzone porta luce su quello che si finge di non vedere, allora ben venga. Non si può andare oltre. E’ necessario prendere una posizione perché il silenzio non suoni come un assenso” Rispondeva Ghali dai suoi profili social. I singoli Casa mia e Paprika sono stati certificati triplo disco di platino. Nel 2024 è stato anche l’artista più trasmesso dalle radio italiane.

Musica, impegno sociale e una nuova fase artistica

Dal punto di vista musicale, Ghali è influenzato da Stromae, Michael Jackson e Jovanotti. Nonostante sia considerato uno dei rappresentanti di spicco della nuova generazione di trapper italiani, con un forte impatto culturale e una grande attenzione ai temi dell’immigrazione e della diversità, pur non volendosi identificare solo nella trapper ha sempre difeso questo genere, che in generale, anche attraverso altri artisti presenta testi violenti e misogini: “Come si fa a pensare che un film d’azione possa peggiorare la realtà? E allora una canzone? Al massimo è il contrario, la riflette. Altrimenti tutte le canzoni che dicono belle cose avrebbero dovuto cambiare il mondo in meglio. Perché prendersela con persone che soffrono? Vogliamo non si sfoghino neanche con la musica? Magari questo diminuisce la violenza anziché aumentarla.” ha detto al Corriere della Sera.

In questi ultimi mesi Ghali è stato impegnato con 7 date live quasi tutte sold out , partite dal Forum di Assago. In quell’occasione in un’intervista ha rivelato che si trova in un momento di svolta nella sua carriera: sta iniziando un nuovo percorso artistico, una nuova fase della sua evoluzione musicale. Ha sottolineato che il tour è arrivato in un anno particolarmente importante, pieno di successi e traguardi personali. Avvicinarsi alla fine dell’anno con l’uscita di un nuovo disco e tornare a esibirsi dal vivo rappresenta per lui una chiusura perfetta di questo ciclo.

E questa nuova fase artistica sta per iniziare. Ghali infatti direttamente dai Miraval Studios, che sono di proprietà di Brad Pitt, nel cuore della Provenza, che ha ospitato finora i grandi Big della musica mondiale, ha fatto sapere che dal 31 maggio inizierà la sua nuova avventura. Con il “Summer Tour” porterà la sua musica nei principali festival estivi fino al 29 agosto per poi approdare al Gran Teatro di Ghali il 20 settembre: uno speciale appuntamento con la musica.

Ghali ha acquistato e regalato una lancia di salvataggio all’ONG Mediterranea Saving Humans, per sostenere le loro operazioni di soccorso in mare. L’imbarcazione, donata con l’obiettivo di contribuire al salvataggio di vite umane, è stata chiamata “Bayna“, parola che significa “vederci chiaro“.