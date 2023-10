“Get Down on It” è una canzone del 1981 della band Kool & the Gang. È stato originariamente pubblicato nel loro album “Something Special”, pubblicato sempre nel 1981. Il brano è entrato nella top 10 delle classifiche pop e R&B statunitensi Billboard all’inizio del 1982. Nel Regno Unito, nel dicembre 1981, ha conquistato la terza posizione, il loro maggior successo.

Get Down on it, Significato, Ascolta la canzone, guarda il video

Get Down on It è un invito palese a lasciarsi andare, a divertirsi, in discoteca, senza rimanere in un angolo ma partecipando in prima persona alla frenesia e ai balli.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Get Down On It”.

Kool & the Gang, Get Down on it, Testo della canzone

What you gon’ do? You wanna get down?

Tell me, what you gon’ do? Do you wanna get down?

What you gon’ do? You wanna get down?

What you gon’ do? You wanna get down? Tell me

Get down on it, get down on it

Get down on it, get down on it, come on and

Get down on it, get down on it

Get down on it, get down on it

How you gonna do it if you really don’t wanna dance

By standing on the wall?

(Get your back up off the wall) tell me

How you gonna do it if you really don’t wanna dance

By standing on the wall?

(Get your back up off the wall)

‘Cause I heard all the people sayin’

Get down on it, come on and

Get down on it, if you really want it

Get down on it, you gotta feel it

Get down on it, get down on it

Get down on it, come on and

Get down on it, baby, baby

Get down on it, get on it

Get down on it

I say people (what?) What you gonna do?

You gotta get on the groove

If you want your body to move, tell me, baby

How you gonna do it if you really don’t wanna dance

By standing on the wall?

(Get your back up off the wall) tell me

How you gonna do it if you really won’t take a chance

By standing on the wall?

(Get your back up off the wall)

‘Cause I heard all the people sayin’

Get down on it, get down on it, get down on it

Get down on it, when you’re dancin’

Get down on it, get down on it

Get down on it

Get down on it, sha-baba-daba-doo

What you gon’ do? (Uh) do you wanna get down? (Ah)

What you gon’ do? (Uh, ah)

Get your back up off the wall

Dance, come on, get your back up off the wall

Dance, come on

Get down on it, come on and

Get down on it, if you really want it

Get down on it, you gotta feel it

Get down on it, get down on it

Get down on it (get down on it), come on and

Get down on it, baby, baby

Get down on it (get down it), get on it

Get down on it

How you gonna do it if you really don’t wanna dance

By standing on the wall?

(Get your back up off the wall) tell me, baby

How you gonna do it if you really won’t take a chance

By standing on the wall?

(Get your back up off the wall)

Listen, baby

You know it, when you’re dancin’, yeah

You show it, when you move, move, move

You know it, when you’re dancin’, yeah

You show it, as you move across the floor

Get down on it, come on and

Get down on it, if you really want it

Get down on it, you gotta feel it

Get down on it, get down on it

Get down on it, come on and

Get down on it, baby, baby

Get down on it, get on it

Get down on it, sha-baba-daba-doo

What you gon’ do? (Uh) do you wanna get down? (Ah)

What you gon’ do? (Uh, ah)

Get your back up off the wall

Dance, come on, get your back up off the wall

Dance, come on

Get down on it, come on and

Get down on it, if you really want it

Get down on it, you gotta feel it

Get down on it, get down on it

Get down on it, come on and

Get down on it, get down it on

Get down on it, while you’re dancin’

Get down on it, get down on it

Get down on it (get down on it)

Get down on it (ooh-ooh ooh yeah)

Get down on it (get down on it)

Get down on it (you move me baby, when you move)

Get down on it (get down on it)

Get down on it, get down

Get down on it, get down on it

Get down on it, get your back up off the wall

Get down on it, get down on it

Get down on it, get down

Get down on it, get down on it

Get down on it, get your back up off the wall

Get down on it, get down

Get down on it

Get down on it, get down on it

Get down on it, get your back up off the wall

Kool & the Gang, Get Down on it, Traduzione della canzone

Cosa farai?

Vuoi darci dentro? Dimmi

Cosa farai?

Vuoi darci dentro?

Cosa farai?

Vuoi darci dentro? Dimmi

Cosa farai?

Vuoi darci dentro?

Dimmi

(Dacci dentro,

Dacci dentro!

Dacci dentro!

Dacci dentro!)

Andiamo e

(Dacci dentro!

Dacci dentro!

Dacci dentro!

Dacci dentro!)

Uh, come farai se davvero non vuoi ballare?

Starai al muro?

(Togli le spalle al muro!)

E dimmi

Uh, come farai se davvero non vuoi ballare?

Stando sul muro?

(Togli le spalle al muro!)

Perché ho sentito tutte le persone dire

(Dacci dentro) Vieni e

(Dacci dentro) Se lo vuoi davvero!

(Dacci dentro) Devi sentirlo!

(Dacci dentro) Scendi su!

(Dacci dentro) Vieni e

(Dacci dentro) Tesoro, tesoro

(Dacci dentro) Sali su!

(Dacci dentro)

Dico gente

(Che cosa?!)

Uh, cosa farai?

Devi lasciarti andare al ritmo

Se vuoi che il tuo corpo si muova

Dimmi piccola

Uh, come farai se davvero non vuoi ballare?

Starai al muro?

(Togli le spalle al muro!)

E dimmi

Uh, come farai se davvero non vuoi correre rischi?

Stando sul muro?

(Togli le spalle al muro!)

Perché ho sentito tutte le persone dire

(Dacci dentro

Dacci dentro

Dacci dentro

Dacci dentro)

Quando balli

(Dacci dentro

Dacci dentro

Dacci dentro

Dacci dentro)

Sha-baba-daba-daba-doo

Cosa farai? (Uh)

Vuoi darci dentro? (Ah)

Cosa farai? (Uh, ah)

(Togli le spalle al muro!

Danza! Dai!

Alzati con le spalle al muro!

Danza! Dai!)

(Dacci dentro) Vieni e

(Dacci dentro) Se lo vuoi davvero!

(Dacci dentro) Lo hai sentito!

(Dacci dentro) Dacci dentro!

(Dacci dentro) Vieni e

(Dacci dentro) Tesoro, tesoro

(Dacci dentro) Sali!

(Ottienilo)

Uh, come farai se davvero non vuoi ballare?

Stando sul muro?

(Togli le spalle al muro!)

Dimmi piccola

E come lo farai se davvero non cogli l’occasione

Stando sul muro?

(Togli le spalle al muro!)

Ascolta, tesoro

Lo sai, quando balli, sì

Lo mostri, quando ti muovi, ti muovi, ti muovi

Lo sai, quando balli, sì

Lo mostri mentre ti muovi sul pavimento

(Dacci dentro) Vieni e

(Dacci dentro) Se lo vuoi davvero!

(Dacci dentro) Lo hai sentito!

(Dacci dentro) Dacci dentro!

(Dacci dentro) Vieni e

(Dacci dentro) Tesoro, tesoro

(Dacci dentro) Sali!

(Ottienilo)

Sha-baba-daba-daba-doo

Cosa farai? (Uh)

Vuoi scendere? (Ah)

Cosa farai? (Uh, ah)

(Togli le spalle al muro!

Danza! Dai!

Alzati con le spalle al muro!

Danza! Dai!)

(Dacci dentro) Vieni e

(Dacci dentro) Se lo vuoi davvero!

(Dacci dentro) Devi sentirlo!

(Dacci dentro) Scendi su!

(Dacci dentro) Vieni e

(Dacci dentro) Scendi su

(Dacci dentro) Mentre balli

(Dacci dentro) Scendi su!

(Dacci dentro, Dacci dentro)

Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh, sì

(Dacci dentro, Dacci dentro)

Mi muovi, tesoro, quando ti muovi

(Dacci dentro, Dacci dentro

Dacci dentro, Dacci dentro

Dacci dentro, Dacci dentro)

Alzati con le spalle al muro!

(Dacci dentro, Dacci dentro

Dacci dentro, Dacci dentro

Dacci dentro, Dacci dentro)

Alzati con le spalle al muro!

(Dacci dentro, Dacci dentro

Dacci dentro, Dacci dentro

Dacci dentro, Dacci dentro)

Alzati con le spalle al muro!