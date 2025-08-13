George Harrison, casa sotto assedio: i residenti di Liverpool protestano

In un quartiere residenziale di Liverpool, in cui sorge la casa natale di George Harrison, alcuni residenti hanno deciso di installare una catena che blocca temporaneamente il passaggio pedonale e veicolare verso l’abitazione del musicista fondatore dei Beatles.

L’obiettivo è fermare l’assedio costante dei fan che, mossi da autentica devozione, si presentano sotto casa per rendere un omaggio al musicista, scattare qualche foto. Ma in questo modo hanno finito per intasare la via, disturbando la quiete di chi vi abita.

La casa di George Harrison

L’abitazione dove Harrison è nato il 25 febbraio del 1943, al numero 12 di Arnold Grove, Liverpool, ha un valore simbolico elevatissimo per gli appassionati dei Beatles. Tuttavia, il suo quartiere – Wavertree – è un’area urbana dove si scontrano due esigenze: quella di un passato da celebrare e quella di una quotidianità da tutelare.

Liverpool e il Cavern

I residenti, esasperati da presenze continue e un costante via vai di fan, hanno scelto una soluzione drastica: un blocco, composto da una catena e un cartello, che lascia intendere che l’omaggio sia gradito, purché rispettoso del contesto.

D’altronde la stessa cosa capita in diverse altre zone di Liverpool che fanno parte della vita e della storia dei Beatles. A cominciare dal Cavern, il club dove i Fab Four cominciarono a esibirsi da semisconosciuti e che è completamente cambiato rispetto al 1961, data della loro prima esibizione. Si tratta di una delle zone più visitate della città.

Il Cavern si trova in Matthews Street, nel cuore di Liverpool, a pochissima distanza dall’omonimo pub che ogni sera prevede musica dal vivo con ampia rievocazione dei classici della band, e dal Beatles Museum, una delle istituzioni culturali più visitate della città.