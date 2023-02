George Ezra si esibirà al Forum di Assago di Milano venerdì 24 febbraio 2023. Nato nel 1993, il cantautore e chitarrista inglese, dopo aver pubblicato due EP, Did You Hear the Rain? e Cassy O’ ha ottenuto un successo internazionale grazie al suo singolo di successo, “Budapest”, che ha raggiunto il numero uno in diversi paesi. Il suo album di debutto in studio, Wanted on Voyage, è stato pubblicato nel giugno 2014, raggiungendo il numero uno nel Regno Unito. Il secondo lavoro in studio, Staying at Tamara’s, è stato pubblicato nel marzo 2018 e ha raggiunto il numero uno nel Regno Unito. Il secondo singolo dall’album, “Paradise“, ha raggiunto il numero due nel Regno Unito, mentre il singolo successivo, “Shotgun”, ha raggiunto il numero uno, diventando il primo singolo di Ezra in cima alle classifiche nel Regno Unito. Ha pubblicato il suo terzo disco in studio, Gold Rush Kid, nel giugno 2022. È diventato il suo terzo album consecutivo numero uno nel Regno Unito. A seguire tutte le informazioni sul concerto del cantautore nella data del 24 febbraio 2023, al Forum di Assago. Special guest star del live sarà Passenger.

George Ezra, Milano, 24 febbraio 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di George Ezra al Forum di Assago a Milano. I prezzi partono da 32,20 del Terzo Settore ai 46 euro per la zona Parterre. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

George Ezra, Milano, 24 febbraio 2023, la scaletta del concerto

Anyone for You (Tiger Lily)

Cassy O’

Get Away

Gold Rush Kid

Pretty Shining People

Barcelona

Saviour

Did You Hear the Rain?

Hold My Girl (accoustic)

Sweetest Human Being Alive

In the Morning

Manila

All My Love

Green Green Grass

Blame It on Me

Paradise

Budapest

Dance All Over Me

Shotgun

Passenger in apertura del concerto di George Ezra

Passenger si esibirà venerdì 24 febbraio 2023 al Forum di Assago a Milano, guest star del concerto di George Ezra. Il cantautore e musicista inglese faceva prima parte dell’omonima band e poi, dopo lo scioglimento, ha scelto di mantenere il nome della band per la sua carriera solista. Uno dei brani più celebri del suo repertorio è sicuramente “Let Her Go“, che ha scalato le classifiche in 16 paesi e accumulato più di 3,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Il brano, nel 2023, è stato nominato ai Brit Award come singolo dell’anno e ha ottenuto l’Ivor Novello Award della British Academy. Il suo ultimo disco pubblicato è “Birds That Flew and Ships That Sailed“, rilasciato ad aprile 2022 (ed è il quattordicesimo album della sua carriera).

Passenger, Milano, 24 febbraio 2023, Scaletta

Fairytales & Firesides

The Sound of Silence (Simon & Garfunkel cover)

I Hate

Young as the Morning Old as the Sea

Let Her Go

Scare Away the Dark

Come arrivare al Forum di Assago per il concerto di George Ezra

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.