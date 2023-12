Geolier ha annunciato un concerto allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli, in programma il 22 giugno 2024. Un live evento che non sarà l’unico in calendario il prossimo anno.

Il suo ultimo disco, “Il coraggio dei bambini”, ha debuttato al primo posto e risulta alla #1 della Classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023 fino ad oggi. Una pioggia di certificazioni, 45 dischi di platino e 21 ori collezionati in totale. Due tour che l’hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope. Adesso Geolier è pronto a chiudere il 2023 da record nel miglior modo possibile, annunciando uno speciale e imperdibile concerto nel luogo simbolo della sua Napoli: sabato 22 giugno 2024 Geolier sarà per la prima volta in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona.

Geolier in concerto anche a Messina, Roma e Milano (biglietti)

Non solo Napoli, il rapper sarà il protagonista di altri 3 grandi eventi nel 2024. Questi tutti gli appuntamenti annunciati, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, le cui prevendite sono aperte dalle ore 16.00 di oggi, sabato 2 dicembre (clicca qui)

15 GIUGNO 2024 – MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

22 GIUGNO 2024 – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

28 GIUGNO 2024 – ROMA – ROCK IN ROMA – IPPODROMO CAPANNELLE

6 LUGLIO 2024 – MILANO – FIERA MILANO LIVE – RHO

Inoltre Geolier è tra i nomi presente nei rumors per il Festival di Sanremo 2024. Il suo debutto sul palco del Teatro Ariston rappresenterebbe la consacrazione assoluta anche al grande pubblico, un po’ come avvenuto per Lazza nel 2023.

Chi è Geolier

Dopo il disco d’esordio “Emanuele” e a 3 mesi dall’uscita de “Il Coraggio dei Bambini”, suo secondo album, il rapper napoletano ha scritto un altro pezzo di storia con “Il Coraggio dei Bambini – Atto II”. “Il Coraggio dei Bambini”, certificato quattro volte platino da FIMI/GfK Italia, è alla #1 della Classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e, fino ad oggi, in testa anche alla Classifica Top Album FIMI 2023. Dopo aver mandato sold out il suo tour indoor, con ben 4 date sold out al PalaPartenope, Geolier è stato tra i protagonisti indiscussi anche dell’estate live italiana con “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – SUMMER TOUR”, una tournée di oltre trenta date in cui il rapper ha infiammato i palchi dei migliori festival di tutta la penisola. Nel 2024 sarà tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana.