Per la prima volta La notte della Taranta è stata trasmessa in diretta, su Rai 3, in prima serata, senza la solita differita prevista nei giorni successivi, con relativo montaggio della serata musicale a Melpignano. Gli ospiti della serata vedevano salire sul palco ed esibirsi Angelina Mango, Geolier, Gaia, Ste e Luca Faraone. Ma, spulciando su X, sono numerosi i commenti critici nei confronti di Geolier, secondo classificato al Festival di Sanremo 2024 e dominatore delle classifiche Fimi dei dischi con l’ultimo album “Dio lo sa”.

Al centro delle polemiche la mancata ed evidente contaminazione tra i brani presentati sul palco e la musica tradizionale tipica pugliese. Del resto siamo davanti ad un Festival -cito letteralmente – “dedicato nello specifico alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica”. Ed è proprio questa fusione che in molti hanno visto mancare nella performance di Geolier.

“Cosa c’è di più lontano dall’arte di un musicista che va in una terra e non sente il minimo bisogno di omaggiare la cultura e la musica di quella terra. Continuo a pensare che Napoli non esprima il meglio di sé attraverso Geolier #LaNottedellaTaranta” è solo uno dei numerosi commenti che possiamo leggere. Tra gli altri, vi riportiamo:

“tutti gli artisti ospiti nei vari anni hanno cantato e ballato la pizzica, poi arriva Geolier. Menomale che quest’anno non ci sono andata #lanottedellataranta”

“Geolier non c’entra nulla, ma proprio nulla, nulla!”

Geolier a differenza di tutti gli ospiti della #NotteDellaTaranta non ha partecipato alle prove e sul palco porta solo autotune e il suo solito "forza napoli", un cafoncello irrispettoso di tutto tranne che del vil denaro #lanottedellataranta — Lucia Coluccia (@Colucia) August 24, 2024

Angelina studia il dialetto, balla, prepara una performance della madonna, la critica la applaude. Geolier non si presenta alle prove, sale sul palco in tuta, canta canzoni sue come un battiti live qualsiasi, il pubblico va in delirio. Vi ricorda qualcosa di già visto? #Taranta — Bianca Chiriatti 🎙 (@BiancaBerry88) August 24, 2024

E tra le accuse piovute nei confronti del cantante anche l’essersene andato via proprio nel finale, con il ritorno di tutti gli altri artisti. Possiamo vedere Geolier rientrare poco prima dei saluti finali ed emettere un “Wow” nel notare tutte le presenze sul palco. Iniziano i ringraziamenti di rito e il cantante saluta il pubblico, rimane immobile per qualche minuto per poi, mentre tutti si animano a ballano per l’ultimo accenno di musica popolare, lui abbandona il palco e se ne va. Un comportamento bocciato da moltissimi utenti e spettatori.

Raga non ci sono giustificazioni! Lo sappiamo tutti che Geolier è un rapper, se non sentiva corrispondenza con l'evento non doveva accettare di andarci. Punto. Accettare e tenere sto atteggiamento è da arroganti immaturi! #LaNottedellaTaranta — Chiara 🆑1️⃣6️⃣🇲🇨26.05.2024, a casa sua❤️ (@ChiaraValerioti) August 24, 2024

Geolier che non riesce ( o non vuole?) uscire dal microhabitat di Napoli.

Angelina e Gaia hanno abbracciato e omaggiato la cultura della pizzica, imparato canzoni in dialetto e balli tradizionali, contaminato i loro pezzi con la musica popolare. Lui 0 🤐😑#LaNotteDellaTaranta — Chiara (@chiara_bazzu) August 24, 2024

Chiusura de #lanottedellataranta , tutti sul palco che ballano, Geolier che prende e se ne va… no comment! — Valentina 🌸🤍 (@ValentinaG_93) August 24, 2024

Peraltro finale bruttissimo dal ritmo interrotto da centomila ringraziamenti, Geolier che se ne va, i cantanti che non cantano e chiuso in fretta. #lanottedellataranta — Emilians (@EmiIians) August 24, 2024

Geolier che se ne va dal palco no comment #lanottedellataranta — stella di Broadway 🌟🌟zia prelema 🫠 (@belcaratteree) August 24, 2024

Qua potete recuperare tutta la serata del “La notte della Taranta 2024”.