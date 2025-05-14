Geolier, i dettagli del suo tour negli stadi

Emanuele Palumbo, per tutti Geolier, è pronto a scalare l’alta vetta degli stadi con un tour che toccherà tre tappe importanti d’Italia. Un traguardo che conferma il successo del 25enne nato e cresciuto a Secondigliano, che con il suo stile che mescola sonorità moderne e dialetto napoletano, è riuscito a imporsi nella nuova scena rap italiana.

Fin da ragazzino ha coltivato la passione per la musica, quella parlata e di rivalsa del rap, partecipando a gare di freestyle e ispirandosi ad artisti come Co’Sang, Club Dogo, Nas e Rocco Hunt. Il suo pseudonimo richiama il termine francese geôlier (“secondino”), una sorta di omaggio alle sue radici: “Ero di Secondigliano, quindi “secondino”, tradotto in francese fa “geolier” – ha spiegato il diretto interessato in un’intervista- “Ho suonato fin da piccolo, la musica a casa nostra era sempre presente. Non ricordo nemmeno bene quando, ma un giorno ho visto il film sul rapper americano 50 Cent e ho detto: “Voglio fare questo”.

Una decisione che risulta vincente , perchè dopo il debutto del 2018 con “Mercedes”, “Queen” e “Mexico”, l’anno dopo il successo esplode con il suo primo album, “Emanuele”, pubblicato con l’etichetta BFM Music di Luchè. Il progetto, ricco di collaborazioni con big della scena urban come Emis Killa e Guè, ottiene rapidamente il disco di platino.

Geolier rilancia le live negli stadi

Suonare negli stadi per un cantante italiano è un traguardo di grande impatto e Geolier l’ha raggiunto nel giro di poco. Dopo il suo secondo album “Il coraggio dei bambini“, trainato da successi come Chiagne e Come vuoi, che viene poi ripubblicato con nuove tracce, tra cui i duetti con Giorgia e Marracash, nel 2024 partecipa al Festival di Sanremo con “I p’ me, tu p’ te”, classificandosi secondo e vincendo la serata cover in compagnia di Guè, Luchè e Gigi D’Alessio.

Il rapper è già entrato nella storia con tre date consecutive nel 2024, neanche a dirlo, sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: primo artista a riuscirci! Segue poi la riedizione di Dio lo sa – Atto II. Geolier ci ha preso gusto a fare le cose in grande e in queste ultime ore ha annunciato che nel 2026 terrà un tour nei principali stadi italiani, intitolato “Geolier Stadi 2026“. Le tappe previste sono:

13 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano

19 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma

23 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio, Messina

La vendita dei biglietti, già disponibile sul sito Tickeone è iniziata lunedì 12 maggio 2025 a partire dalle ore 14:00. I prezzi dei biglietti sono diversi, in base al posto e si si aggirano tra i 45 e i 79 euro (Milano e Roma), e dai 39 ai 75 euro (Messina).

Queste tre date rappresentano una svolta per l’artista, pronto a portare la sua musica urban nelle grandi arene italiane, dove vanno i grandi della musica, promettendo spettacoli intensi e coinvolgenti. Nel frattempo, prima del tour negli stadi, il rapper sarà impegnato in un tour estivo nel 2025, che toccherà varie città e festival, tra cui:

28 giugno 2025 – Trento Live Fest

25 e 26 luglio – Ippodromo di Agnano, Napoli (due date molto attese)

31 luglio – Oversound Music Festival, Lecce

2 agosto – Campobasso Summer Festival

4 e 5 agosto – Sotto il Vulcano Fest, Catania (la prima data è già sold out)

27 settembre – Arena di Verona (già tutto esaurito)