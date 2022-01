Gasoline è un brano di The Weeknd tratto dal suo ultimo album “Dawn FM“.

The Weeknd, Gasoline, Significato canzone

In “Gasoline”, The Weeknd descrive la sua relazione parassitaria con il suo attuale amante. Usandoli come una stampella per i suoi problemi di droga irregolari, Abel implora il suo amante di non lasciarlo andare, poiché è l’unica cosa che ha a questo punto della sua vita.

Gasoline, Ascolta la canzone

Qui potete ascoltare Gasoline, il brano di The Weeknd tratto da “Dawn FM” in streaming:

Gasoline, video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Gasoline”.

The Weeknd, Gasoline, Testo canzone

It’s 5 AM my time again

I’ve soakin’ up the moon, can’t sleep

It’s 5 AM my time again

I’m calling and you know it’s me

I’m pushin’ myself further

I’m just tryin’ to feel my heartbeat beat (Beat)

I wrap my hands around your neck

You love it when I always squeeze

It’s 5 AM, I’m high again

And you can see that I’m in pain (Ooh, ooh)

I’ve fallen into emptiness

I want you ‘cause we’re both insane

I’m staring into the abyss

I’m lookin’ at myself again

I’m dozing off to R.E.M.

I’m trying not to lose my faith

And I love it when you watch me sleep

You spin me ‘round so I can breathe

It’s only safe for you and me

I know you won’t let me OD

And if I finally die in peace

Just wrap my body in these sheets (Sheets)

And pour out the gasoline

It don’t mean much to me

It’s 5 AM, I’m nihilist

I know there’s nothing after this (After this)

Obsessing over aftermaths

Apocalypse and hopelessness (Hopelessness)

The only thing I understand

Is zero sum of tenderness (Tenderness)

Oh, baby, please, just hold me close

Make me believe there’s more to live

Around, around, around, around we go

In this game called life, we are not free

And I love it when you watch me sleep

You spin me ‘round so I can breathe

It’s only safe for you and me (Don’t let me go)

I know you won’t let me OD (Don’t you let me go)

And if I finally die in peace (Oh yeah)

Just wrap my body in these sheets

And pour out the gasoline

It don’t mean much to me

The Weeknd, Gasoline, Traduzione canzone

Sono di nuovo le 5 del mattino

Ho assorbito la luna, non riesco a dormire

Sono di nuovo le 5 del mattino

Sto chiamando e sai che sono io

Mi sto spingendo oltre

Sto solo cercando di sentire il battito del mio cuore (battito)

Ti avvolgo le mani intorno al collo

Ti piace quando stringo sempre

Sono le 5 del mattino, sono di nuovo fatto

E puoi vedere che sto soffrendo (Ooh, ooh)

Sono caduto nel vuoto

Ti voglio perché siamo entrambi pazzi

Sto fissando l’abisso

Mi sto guardando di nuovo

Mi sto appisolando ai R.E.M.

Sto cercando di non perdere la mia fede

E mi piace quando mi guardi dormire

Mi fai girare così posso respirare

È sicuro solo per te e per me

So che non mi lascerai OD

E se finalmente muoio in pace

Avvolgi il mio corpo in queste lenzuola (Lenzuola)

E versa la benzina

Non significa molto per me

Sono le 5 del mattino, sono nichilista

So che non c’è niente dopo questo (dopo questo)

Ossessionato dalle conseguenze

Apocalisse e disperazione (Speranza)

L’unica cosa che capisco

È somma zero di tenerezza (tenerezza)

Oh, piccola, per favore, tienimi stretto

Fammi credere che c’è di più da vivere

Intorno, intorno, intorno, intorno andiamo

In questo gioco chiamato vita, non siamo liberi

E mi piace quando mi guardi dormire

Mi fai girare così posso respirare

È sicuro solo per te e per me

So che non mi lascerai OD

E se finalmente muoio in pace

Avvolgi il mio corpo in queste lenzuola (Lenzuola)

E versa la benzina