Gary Barlow è pronto per rilasciare un album di Natale 2021? Queste le ultime indiscrezioni legate al cantante dei Take That.

Si mormora, infatti, che il cantante sia al lavoro intensamente per ultimare i dettagli legati alla pubblicazione di un album natalizio per cercare di fare il colpaccio e conquistare, così, il numero uno festivo di quest’anno, due anni dopo il collega Robbie Williams che aveva scalato la classifica ufficiale del Regno Unito con “The Christmas Present“.

Una fonte ha detto alla rubrica Bizarre del quotidiano The Sun:

“Gary ha visto artisti del calibro di Michael Buble e Robbie Williams godere del successo a Natale e vuole farne parte anche lui. Dopo un paio di anni così difficili per tutti noi, non vede l’ora di tirare fuori questo regalo per i suoi fan e concludere il 2021 in bellezza. Oltre al suo tour con Leona, Gary sta pubblicando la sua gamma di vini e questo album: sarà davvero come se il Natale fosse arrivato in anticipo”

Lo scorso anno, Gary Barlow aveva pubblicato il brano ‘Incredible Christmas‘. Quest’anno, oltre a lui, però, è previsto un duetto importante in arrivo, quello tra Elton John e Ed Sheeran che sarebbero impegnato nella registrazione di un pezzo in occasione proprio del Natale in arrivo.

Come anticipato, Barlow è anche impegnato nella creazione di un marchio di vino:

“La definizione di una grande serata per me sono amici, risate e buon vino. Ho avuto la fortuna di aver viaggiato e sperimentato culture diverse nel corso degli anni e vini provenienti da tutto il mondo. Dopo mesi passati a conoscere il processo e a degustare diverse miscele, sono molto orgoglioso di lanciare ora la mia gamma di vini biologici dalla Spagna“.

Inoltre, il cantante è anche pronto a intraprendere il tour “Music Played By Humans” questo novembre, che lo vedrà affiancato da Leona Lewis.