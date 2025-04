Gaia, tutte le date del tour estivo

Gaia è prossima a debuttare con un nuovo tour che la terrà occupata per tutta l’Estate. L’ex allieva di Amici sarà impegnata in diversi live che si annunciano tutti sold out: molte le città italiane dove l’artista si esibirà. Chiamo io chiami tu è il brano che Gaia ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo e che ha avuto un eco mediatico inaspettato, visto che non ha primeggiato nella classifica della kermesse.

La cantautrice italo-brasiliana sta vivendo un momento professionale decisamente felice, dopo il debutto del suo nuovo album La Rosa dei Venti si appresta a tornare a cantare dal vivo. Diverse le date che sono state annunciate: la prima prevista per il 25 maggio da Bitonto, sarà preceduta da un concerto-evento il 7 maggio al Fabrique di Milano. Gaia è entusiasta dell’affetto che sta ricevendo dal pubblico e anche dagli addetti ai lavori: il suo brano sanremese è tra i più trasmessi dalle radio.

La Rosa dei Venti è il primo album tutto in italiano di Gaia, un lavoro a cui tiene particolarmente che ha realizzato con la collaborazione di diversi artisti. La cantante lo ha definito un viaggio di transizione professionale, ma anche personale: “È stato un viaggio lungo e importante. Credo che la mia trasformazione stia ancora avvenendo, il parto è ancora in corso. Questo disco mi ha fatto prendere più consapevolezza di me. Una consapevolezza che mi fa essere più gentile e dolce prima di tutto verso me stessa. Un disco che rappresenta un processo di accettazione. “ Ha dichiarato in un’intervista rilasciata al portale Newsic.

Gaia: “La performance live sarà un’esperienza unica”

La cantante si è detta entusiasta di tornare a cantare live. L’anteprima del 7 Maggio, che anticipa il debutto del suo tour, sarà uno spettacolo unico e speciale dove il disco sarà suonato interamente: “Il 7 maggio faremo un concerto speciale, dove suoneremo l’intero disco live per la prima volta. Sarà un’esperienza unica, con tante sorprese.”

Gaia ha anche specificato che alcune recenti scelte artistiche sono state influenzate dai viaggi che ha fatto. In particolare è stata ispirata dall’Amazzonia, un posto che ha cambiato alcuni suoi modi di vedere: “L’Amazzonia mi ha dato tanto. È stata un’esperienza che ha cambiato il mio approccio alla vita e alla musica. Ho imparato a essere più autentica, a scoprire nuove dimensioni di me stessa.”

Gaia, le date del tour Rosa dei venti

25 maggio 2025 | Bitonto (BA) @ Piazza Marconi

31 maggio 2025 | Livorno @ Straborgo

03 luglio 2025 | Perugia @ Umbria che spacca

04 luglio 2025 | Mirano (VE) @ Mirano Festival

26 luglio 2025 | Piacenza @ Palazzo Farnese

28 luglio 2025 | Verona @ Teatro Romano – Contaminazioni Festival

31 luglio 2025 | Crotone @ Crotone Summer Fest 2025

02 agosto 2025 | Porto Sant’Elpidio (FM) @ Summer Festival

03 agosto 2025 | Rocca di Capri Leone (ME) @ Piazza Gepy Faranda

04 agosto 2025 | Adrano (CT) @ Castello Normanno

06 agosto 2025 | Santa Margherita Ligure (GE) @ Anfiteatro Bindi

07 agosto 2025 | La Spezia @ Piazza Europa

20 agosto 2025 | Gonessa (CA) @ Piazza del Minatore

23 agosto 2025 | Padula (SA) @ La Certosa di San Lorenzo

13 settembre 2025 | Cuneo @ Connessioni Festival