Gaia, stop improvviso al tour estivo: cosa è successo, l’annuncio sui social che spiazza tutti

Gaia ferma il tour estivo per un problema di salute. L’annuncio è arrivato proprio sui suoi canali social, su cui ha fatto sapere ai fan di aver dovuto affrontare una situazione che l’ha costretta a fermare i concerti in programma nei prossimi giorni.

Lo stop ai concerti di Gaia

La cantante si sarebbe dovuta esibire, la scorsa sera, a Gonnesa in Sardegna. Una delle tappe del suo tour estivo è stata però cancellata, come ha fatto sapere lei stessa sui social. “Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire”, ha scritto Gaia sul suo account Instagram. Nonostante il rammarico iniziale provato dai fan sardi, la cantante ha fatto sapere che recupererà presto la data, non appena la sua salute sarà migliorata. “Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve“, ha continuato lei. Al momento non si sa cosa sia successo realmente alla giovane artista, ma sul web si sono susseguiti numerosi commenti da parte di vari utenti del web.

Le prossime date del suo tour sono al momento confermate: Gaia è pronta per le sue ultime tre tappe, dato che il tour è quasi terminato. Il prossimo appuntamento dal vivo è fissato per il 22 agosto a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. La tournée si concluderà invece il 13 settembre a Cuneo.

Il lungo sfogo sui social

Qualche tempo prima dell’annuncio, la stessa cantante ha fatto sapere ai fan di aver ricevuto “la visita della diabolica trinità“, ossia di senso di vuoto, ansia e solitudine. Un’inquietudine che l’ha sempre seguita nei viaggi e che l’ha sempre portata a cercare delle risposte. “La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata” – ha scritto – “Senza dover per forza fare la brava, servire a qualcosa o qualcuno“. E ancora: “Non interagiamo quasi più tra di noi […] agiamo spinti da intenzioni egoistiche travestite da azioni eroiche e ci rinchiudiamo in noi stessi ogni volta che qualcuno riconferma la teoria dell’inevitabile solitudine e dell’opportunismo eticizzato“. La cantante ha quindi mostrato sul web le proprie fragilità, ottenendo così diversi commenti da parte dei fan che l’hanno sempre seguita in tutti questi anni. La sua vita non è stata solo successo, ma talvolta anche crollo emotivo, e lei ancora una volta lo ha dimostrato non tirandosi mai indietro.