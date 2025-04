Gaia rompe i tabù: si mostra con l’acne su Instagram e manda un messaggio ai fan. Il video

Diventata famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, la giovane artista ha del tutto spiccato il volo e ha collezionato un successo dopo l’altro in questi anni. Di recente è anche salita sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo, durante il quale ha presentato il brano inedito Chiamo io chiami tu. A tal proposito, è diventato virale il filmato che la ritrae insieme al suo coreografo Carlos Diaz Gandia, che in passato ha coreografato anche i brani di Mahmood e che è stato ospitato in diversi programmi tv per presentare la sua attività.

Gaia si è tra l’altro sempre presentata in modo impeccabile, non rinunciando mai a mostrare la sua bellezza oltre che il suo talento. Per questo motivo, è subito diventato virale in rete un filmato che la ritrae con l’acne.

Il video di Gaia con l’acne è virale

“Il nostro corpo è il nostro universo. Risponde agli stimoli esterni ma soprattutto a quelli interni“, ha esordito così la giovane cantante ex allieva di Amici. Nell’ultimo periodo storico, è capitato spesso che molti personaggi televisivi decidessero di mostrarsi completamente senza filtri e che mettessero in evidenza degli aspetti inediti della propria persona. In particolare, il problema dell’acne sembra essere molto diffuso tra le donne, che spesso si trovano a combattere contro il caos giornaliero e a vedere quindi questi segnali della pelle. Una situazione – questa – che ben conosce anche a Gaia, che di recente si è mostrata su Instagram con dei brufoli sul volto.

Lei stessa ha svelato di stare vivendo uno dei momenti più belli, ma anche intensi e significativi della sua vita, tanto che ora deve fare i conti con una pelle che urla e chiede aiuto. “Non mi era mai capitato di vedermi in questo modo” – ha continuato lei – “ammetto che inizialmente ho pensato di coprire, truccare, evitare il confronto ma non credo sia la soluzione e soprattutto non è da me“. L’artista ha quindi scoperto di essere in profonda connessione con sé stessa, riuscendo in qualche modo ad abbracciare questo periodo e cercando di comprendere la sua pelle. Spesso lei stessa ha trascurato dei segnali d’allarme che il suo corpo le ha mandato, e ha ammesso di non volere più questo tipo di approccio verso sé stessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia (@gaiaofficial)

“Questo non significa per me essere estremi e sparire nel nulla” – ha infine concluso Gaia – “ma convivere con questo processo di guarigione, guidata da professionisti ineccepibili e un Team comprensivo“. Di certo i fan hanno apprezzato molto questo suo gesto, inondandola di commenti e di messaggi positivi. In molti hanno messo in evidenza la sua bellezza, presente a prescindere da come si mostri, anche perché la sua è sempre stata una bellezza interiore che viene fuori soprattutto con la musica.