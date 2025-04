Gaia: età, dove vive, fidanzato, profilo Instagram e canzoni. Tutto sull’ex protagonista di Amici

Ex allieva di Amici e vincitrice del talent di Maria de Filippi, Gaia Gozzi è oggi una delle voci più originali del panorama musicale italiano. Talento eclettico e versatile, nel corso degli ultimi anni ha conquistato i primi posti delle hit con brani che hanno lasciato il segno: da Sesso e Samba a Chega e Tokyo ha fatto ballare e coinvolto il pubblico in modo totalitario. E oggi si gode il successo con Chiamo io, chiami tu, brano portato all’ultimo Festival di Sanremo che ha ottenuto un’attenzione sorprendente dei fans e dalle radio.

Ma chi è Gaia Gozzi? E quali sono i suoi prossimi progetti musicali e personali? L’ex allieva di Amici è nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia nel 1977, ma è cresciuta in una cittadina, Viadana, che si trova in provincia di Mantova. Sin da piccola dimostra di avere una certa attitudine per il canto e una passione per la musica: fan accanita di artiste come Beyoncé, Lorde, Giorgia ed Elisa a cui spesso si è ispirata. La madre è brasiliana e il padre è italiano e per questo ha la doppia cittadinanza e parla benissimo il portoghese.

Le influenze sud americane sono percepibili in diversi suoi lavori e l’hanno resa un’artista decisamente originale. Sensualità palese, Gaia è una bellissima ragazza che sa conquistare l’attenzione dei fans anche quando balla. Adora interpretare le sue canzoni anche con il movimento, per questo non si sottrae mai a coreografie impegnative. Gaia è anche molto attiva sui social: è presente su Instagram ma anche su Facebook e in entrambi i casi ha un vasto seguito di fans. La cantante condivide soprattutto momenti del suo lavoro e solo occasionalmente rivela dettagli del suo privato.

Gaia vita privata: chi è il fidanzato Daniele Dezi

Estrosa, per molti anche eccentrica, Gaia in realtà è una ragazza composta e riservata. Non ama parlare di se e del suo privato. Tuttavia è noto che è legata a Daniele Dezi, in arte Orang3. Dezi è un produttore musicale, bassista e autore e vanta collaborazioni importanti con Coez, Achille Lauro, Carl Brave e Gemitaiz.

E’ originario di Roma e ha una bambina nata da una relazione precedente. Non ci sono molti dettagli sul rapporto fra i due, ma a quanto pare è stabile e consolidato. In una recente intervista Gaia ha rivelato di essere stata single per un periodo, fase in cui si è concentrata soprattutto su se stessa.

Gaia, tutti i successi dell’ex allieva di Amici

Nel 2019 Gaia vince Amici. Dopo un lungo percorso nella scuola di Maria de Filippi dove ha affrontato diverse critiche ha conquistato la vittoria. L’anno seguente ha pubblicato il suo primo album Nuova Genesi che comprende brani iconici come Chega e Coco Chanel. Nel 2022 partecipa a Sanremo con la canzone Cuore Amaro e in seguito canta con diversi artisti di spessore come Carl Brave per Mosaici e Guè ed Ernia per Bastava la metà.

La giovane artista ha anche lavorato come doppiatrice nel film Disney Wish. Chiamo io, chiami tu le sta dando diverse soddisfazioni ed ha avuto anche un successo social inaspettato legato al video delle prove della coreografia realizzata dal bravissimo coreografo Carlos Diaz Gandia. Immagini che sono diventati virali in pochi minuti e che hanno reso il ballerino una vera star dei social e non solo.