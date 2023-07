Dopo la prima data della 2ª edizione del Future Hits Live 2023, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma il 10 giugno, a grande richiesta, il Festival della Generazione Zeta raddoppia e ritorna il 30 agosto nell’incantevole Arena di Verona. L’iconico teatro all’aperto, che ha ospitato i più importanti nomi della musica italiana ed internazionale, darà questa volta il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario, perfettamente in linea con il gusto e le aspettative della Generazione Zeta.

Dopo aver presentato il Future Hits Live a Roma e dato il via all’estate italiana, Camilla Ghini, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto si preparano a salire nuovamente sul palco della data veronese del Festival della Generazione Zeta, una serata che raccoglierà tutte le emozioni dell’estate, regalando una carica di energia indimenticabile.

Ecco tutte le informazioni sul cast dei cantanti e degli artisti che si esibiranno e sui biglietti ancora disponibili.

Future Hits Live 2023, cantanti, artisti e cast

In attesa dell’evento, tre special guests amati dalla Generazione Zeta sono già pronti a salire sul palco: Bresh, Ernia, e Tedua. Questi sono i primi tre grandi ospiti attesi al Future Hits Live di Radio Zeta. Tedua, ospite di Radio Zeta il 16 giugno scorso per presentare il suo nuovo album – già doppio disco di platino – “La Divina Commedia”, ha confermato che sarà fra gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona. Ernia, attualmente in rotazione radiofonica con il singolo “Parafulmini” in collaborazione con Bresh e Fabri Fibra, è stato ospite di Radio Zeta il 18 luglio proprio insieme a Bresh. Durante la trasmissione, i due artisti hanno annunciato a sorpresa che saranno fra gli special guests della serata: «Saremo anche noi all’Arena di Verona per il Future Hits Live di Radio Zeta!», hanno rivelato in diretta.

Future Hits Live 2023, biglietti

Potete acquistare i biglietti cliccando qui. Si parte da 51,50 euro per la Gradinata Non Numerata fino ai 92 euro della Poltronissima Gold.