Dopo l’incredibile successo della prima data della 2ª edizione del Future Hits Live 2023, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma il 10 giugno, torna, stasera, mercoledì 30 agosto 2023, nell’incantevole Arena di Verona, il Festival dedicato alla Generazione Zeta. Per questo secondo appuntamento, Radio Zeta, costantemente impegnata nella ricerca di nuovi artisti e nuovi repertori, apre le porte ad una nuova generazione di artisti che si alterneranno sul palco per 4 ore di pura musica.

Grazie alla preziosa collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, verrà assegnato il premio “Radio Zeta Future Hits Live 2023 – FIMI”, che sarà consegnato a Drillionaire, in quanto artista italiano esordiente entrato più in alto in classifica GFK nell’anno (agosto 2022 – agosto 2023).

Chi sono i conduttori di Future Hits Live?

Il Radio Zeta Future Hits Live 2023 di Verona sarà presentato da Jody Cecchetto, Paola Di Benedetto e Camilla Ghini.

Future Hits Live 2023: cantanti e scaletta

Aiello, Aka 7even, Alex W, Alfa, Angelina Mango, Ansiah, Ariete, Ava, Anna, Capo Plaza, Bresh, Chiamamifaro, Asteria, Coco Ft. Luchè, Geeno, Drillionaire, Fulminacci, Gazzelle, Geolier, gIANMARIA, Grenbaud, Guè, Irama & Rkomi, Jain, La Sad X Naska, Leo Gassmann, Lucio Corsi, Merk & Kremont, Mr.Rain con Sangiovanni, Olly, Rhove, Rosa Chemical, Ttananai, Tedua, Tony Effe, Wax, amate dalla Generazione Zeta, artisti che in poco tempo sono riusciti a conquistare un posto di rilievo nella scena musicale italiana, si alterneranno sul palco allestito all’Arena di Verona. A loro si aggiunge il vincitore del ‘Power Hits Estate 2023’, ovvero ‘Italodisco’ di The Kolors.

Future Hits Live 2023: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Si potrà seguire la manifestazione canora a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

L’evento nasce da un’idea dell’editore e presidente Lorenzo Suraci. La produzione esecutiva è di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore. Testi di Federica Gentile. La regia è affidata a Luigi Antonini, il lighting design e dop sono curati da Francesco De Cave.