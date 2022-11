Fuori è il titolo del brano inedito presentato da NDG nelle puntate di Amici 2022. Il cantante è stato scelto da Lorella Cuccarini per la sua squadra. Il vero nome dell’artista è Nicolò Di Girolamo ed è nato nel 2000 a Roma. Ha 22 anni. NDG è già conosciuto per il suo pezzo “Panamera”, certificato disco d’oro, e ha raccontato di essere andato in crisi dopo il primo iniziale successo e le difficoltà successive. Qui sotto potete ascoltare Fuori, leggere testo e significato della canzone.

Fuori, Ascolta la canzone, significato e video

Il brano è una dichiarazione d’amore nei confronti dell’amata. Quello che c’è tra di loro non è solamente sess0 ma qualcosa di più, molto simile all’amore. Lei se ne è andata, lui ha compreso l’errore di essersi innamorato ma, allo stesso tempo, li rifarebbe ancora (“E stato uno sbaglio innamorarmi di te, Ma lo farei ancora ancora ancora ancora”).

Qui la video esibizione di NDG con il suo inedito “Fuori”.

NDG, Fuori, Testo canzone

Se solo tu vedessi come sto

Potrei dare un senso

A queste lacrime

Uh uh yeah uh uh yeah

Una notte non basta per dimenticarti

Voglio rifarlo di nuovo con te fino a tardi dai

Uh uh yeah uh uh yeah yeah

Quindi non è amore è solo sesso

Bagno col gin quello che mi hai lasciato dentro

Vado fuori di testa se mi dici di no

Non so più starne senza dimmi come si può

È stato uno sbaglio innamorarmi di te

Ma lo farei ancora ancora ancora

E vado fuori di testa non mi succede mai

E sarò già lontano quando tu tornerai

E stato uno sbaglio innamorarmi di te

Ma lo farei ancora ancora ancora ancora

Non perdiamoci in chiacchiere

Tra noi due sei te che hai deciso di andartene

E non basterà scrivere cento pagine

Per scordarmi di noi

I tuoi baci dicono che mi ami ma le tue parole no

E mi fotti perché cerco sempre quello

che non ho

Ma non mi sento bene a tarda notte se sei solo nei miei sogni e non piu qui

Ma so che infondo tu mi pensi

Se ti senti giù e rimetti assieme i pezzi ah

Uuuh

Uuuh

Quindi non è amore è solo sesso

Bagno col gin quello che mi hai lasciato dentro

Vado fuori di testa se mi dici di no

Non so più starne senza dimmi come si può

È stato uno sbaglio innamorarmi di te

Ma lo farei ancora ancora ancora

E vado fuori di testa non mi succede mai

E sarò già lontano quando tu tornerai

E stato uno sbaglio innamorarmi di te

Ma lo farei ancora ancora ancora ancora

Che cosa rimane di noi

Una stanza vuota senza rumore

Questi giorni non finiscono mai

Giuro mai

Dimmi perché piangi se poi te ne vai se poi te ne vai

Vado fuori di testa se mi dici di no

Non so più starne senza dimmi come si può

È stato uno sbaglio innamorarmi di te

Ma lo farei ancora ancora ancora

E vado fuori di testa non mi succede mai

E sarò già lontano quando tu tornerai

E stato uno sbaglio innamorarmi di te

Ma lo farei ancora ancora ancora ancora