“Ci vediamo fra poco, ti aspetto in via Freddie Mercury“. Presto, questa frase potrebbe diventare realtà se si vive a Ozzano dell’Emilia o nelle città vicine. Domenica 5 settembre 2021, infatti, ci sarà ufficialmente l’inaugurazione di una strada dedicata al leader dei Queen.

Dalle informazioni rese note, la lunghezza si aggirerebbe intorno ai 500 metri:

“il quarto braccio della rotonda sulla Via Emilia in località Tolara che, di fatto, collega la Via Emilia con Viale Nardi e Via Tolara di Sopra”

Il motivo di dedicare una strada a Freddie Mercury viene spiegata dallo stesso sindaco, in una dichiarazione che racconta l’idea e la genesi di intitolare una strada al cantante inglese:

“Quando uscì la notizia dell’intitolazione della strada Freddie Mercury dopo la pubblicazione della delibera di giunta, alcuni media riportarono la notizia definendola come una scelta coraggiosa del Sindaco e della Giunta di Ozzano. Nessuna scelta coraggiosa, la scelta è ricaduta su una personalità, che al di là dell’apprezzamento personale di ognuno, nessuno può negare si tratti di un grandissimo artista e personaggio conosciuto a livello mondiale, e che con le sue innate virtù e le sue debolezze ha rappresentato sicuramente una parte importante del panorama musicale degli anni ’70/’80. Intitolare una strada a Freddie Mercury rappresenta, per noi, “un’apertura verso l’esterno, verso gli altri, verso il mondo, indipendente dagli occhi di chi lo guarda

Ed ecco i dettagli se siete della zona, come riportato dal sito del Comune (taglio del nastro e concerto tributo)

Domenica 5 settembre 2021 sarà inaugurata la nuova strada di collegamento tra via Tolara di Sopra e la via Emilia, con intitolazione al leggendario frontman dei Queen.

In sintesi il programma dell’evento: ore 19,30 – taglio del nastro alla presenza del Sindaco Luca Lelli, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mariangela Corrado ore 20,45 Concerto-tributo della cover band “QUEEN VISION” Ingresso gratuito

Iniziativa aperta al pubblico in osservanza delle norme anti Covid. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass, come in vigore da inizio agosto 2021.