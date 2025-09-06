Fred Durst e il finto leak: Limp Bizkit presentano il nuovo brano con un video virale

I Limp Bizkit hanno scelto un modo decisamente inaspettato per presentare un’anteprima del loro nuovo brano. Sui social è comparso un video della batterista Kristina Rybalchenko, famosissima per la sua intensa attività social su Instagram e TikTok.

Limp Bizkit, e il leak promozionale

Nel video Kristina è intenta a provare una traccia inedita del gruppo. La performance sembra un leak, un video rubato e diffuso in rete senza autorizzazione. Per lo meno fino all’arrivo improvviso di Fred Durst, cantante e leader della band che, entrando in scena, le chiede di non pubblicare il brano. La clip si è rivelata una mossa di marketing perfettamente riuscita, capace di scatenare la curiosità dei fan che in men che non si dica hanno reso il video – ovviamente – virale.

Limp Bizkit, video leak

Il pezzo, ancora senza un titolo ufficiale, richiama le atmosfere della stagione d’oro del gruppo con richiami al loro album di culto Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water. Con linee come “When you’re hot, you’re hot / When you’re not, you’re not” e un ritornello che strizza l’occhio ai primi Beastie Boys, band che Durst ha sempre considerato uno dei punti di riferimento assoluto della band. I Limp Bizkit sembrano voler trasmettere fin da subito il senso di energia che accompagna il loro ritorno.

Nuovo album in arrivo

Il nuovo progetto arriva a quattro anni di distanza da Still Sucks (2021), sesto album in studio che segnò il ritorno della band dopo una lunga pausa discografica che sembrava destinata al loro scioglimento. E invece il gruppo è tornato con stile: il disco aveva confermato la capacità del gruppo di reinventarsi senza prendersi troppo sul serio. Il ritorno sulle scene con un tour dirompente avev1a evidenziato quanto la band fosse ancora in grado di allestire uno show di altissimo livello. Ora, dopo altri mesi di lavoro in studio, Fred Durst, Wes Borland e compagni sembrano pronti a una nuova fase creativa.

Il tempismo dell’uscita non è casuale: ad agosto i Limp Bizkit hanno infiammato il pubblico al Reading Festival 2025, raccogliendo recensioni entusiastiche e dimostrando che la loro energia live rimane intatta. La band ha costruito negli anni uno spettacolo rodato, fatto di interazioni con i fan, citazioni di classici metal e momenti di pura nostalgia nu-metal.

Un tour internazionale alle porte

Oltre al nuovo singolo, i Limp Bizkit hanno annunciato una serie di date in America Latina, che partiranno il 29 novembre da Città del Messico e si concluderanno il 20 dicembre a San Paolo del Brasile. Una tournée che potrebbe diventare il trampolino di lancio per ulteriori annunci nel 2026, e che i fan attendono come il preludio a un ritorno discografico più ampio.

Una band che non smette di sorprendere

Tra provocazioni ironiche e un rapporto diretto con il pubblico, i Limp Bizkit confermano ancora una volta la loro capacità di vivere in equilibrio tra passato e presente. Se il finto leak con Kristina Rybalchenko ha mostrato l’intatta vena goliardica di Fred Durst, il nuovo brano testimonia che il gruppo ha ancora molto da dire. E i fan, pronti a tornare sotto palco, non vedono l’ora di scoprire fin dove porterà questa nuova stagione del nu-metal firmato Limp Bizkit.