Freaky è il nuovo brano di Slings con i featuring di Shiva e Niky Savage, disponibile dal 20 ottobre scorso. Il brano è entrato direttamente nella top 20 della classifica Fimi e, nella sua seconda settimana, è arrivata alla 16esima posizione. Alla produzione troviamo Reizon, Richard Church & FinesseGTB.

Slings feat. Shiva e Niky Savage, Freaky, Significato

La freaky al centro del brano è una ragazza, tornata da poco single, verso la quale hanno mire seduttive. Lei ha il viso clean “perà è bad, bad” e solo a loro fa vedere quanto è “freaky” in realtà. Tra loro non manca il sess0 (anche in auto), istintivo, passionale e feroce. E i soldi lui le spende anche per i ritocchini che lei vuole farsi.

Slings feat. Shiva e Niky Savage, Freaky, Testo della canzone

Uh, still Finesse

Richie Rich

Bitch, sei tornata single, ti aspettavo, sono savage (Ah)

Solo tu sai farlo così bene con quel fat ass (Yeah)

Tiene una mazzetta nella sua borsa di Hermès (Prr)

Non ci manca niente, abbiamo i cash, abbiamo gli haters

Occhi blu, se la sente, fa la star (Uh, uh)

E si specchia nello specchio del mio Maybach

Viso clean, sembra brava, però è bad, bad (Bad)

Solo a me fa vedere quanto è

Freaky, freaky, freaky, freaky

Freaky (Uah), freaky (Bih), freaky (Yeah), freaky (Let’s go)

Andiamo, andiamo (Pah, pah, pah)

Fotto solo bitch sopra ai trent’anni

Quelle dei calciatori, mica quelle dei cantanti (Santana)

Me lo sta succhiando mentre sto cercando parking

Attenta che cambio la gun a seconda degli outfit (Pew, pew, pew)

Baby, tengo i problemi sui marciapiedi

Quindi non farmene di nuovi perché poi vedi (No, no)

Ho la DIGOS sopra al mio culo e Dior sui miei piedi (No, no)

Una .9 mira al tuo culo e fai l’Harlem Shake

Eh yo, freaky, ti metto a novanta e ti tiro i capelli finti

Mi rimangono in mano, sul divano e sui tuoi piercing

Neanche ho fatto in tempo a togliermi bene gli Amiri

Che mi sei saltata al collo come fossimo vampiri (Esatto)

Siamo davvero crudi quindi no preservativi

E tra poco tutto il gang sarà pieno di bambini (Esatto)

Ho appena speso un dieci per rifare le sue tette

Ma se guardi capisci che son perfette (Pah, pah, pah), quindi – (Pah, pah, pah)

Bitch, sei tornata single, ti aspettavo, sono savage (Ah)

Solo tu sai farlo così bene con quel fat ass (Yeah)

Tiene una mazzetta nella sua borsa di Hermès (Prr)

Non ci manca niente, abbiamo i cash, abbiamo gli haters

Occhi blu, se la sente, fa la star (Uh, uh)

E si specchia nello specchio del mio Maybach

Viso clean, sembra brava però è bad, bad (Bad)

Solo a me fa vedere quanto è

Freaky, freaky, freaky, freaky

Freaky (Uah), freaky (Bih), freaky (Yeah), freaky (Let’s go)

Ho tre Winx, no love (Uah, uah, uoh, uoh)

Leave me alone, bitch, voglio miss (Uah, uah, uoh, uoh)

Io-Io-Io son FIFA, tu sei PES (Uah)

Io son figo, tu sei fessa (Ahahah)

Voglio fare un test, ah, avvicina la tua testa (Mhm)

Uah, uah, siamo i primi in gara (Mhm)

Muah, la fortuna l’ho chiavata (Uah, uah)

Uah, uah, Slings, Savage (Savage)

Sei brava a commentare, vediamo faccia a faccia (Grrah)

E ho capito già da un po’ che ti parlano dal top (Sss)

E fai: “Bla, bla”, ti metto K.O.

Mentre dissa me, io compro DSQUARED2

Ammò, a me non mi puoi fottere

Tengo la vita in mano e me la fotto piano (Uah, uah, uoh, uoh)

L’ho pagata cara, mamma, sono io il capo (Uah, uoh)

E sono ossessionato

Ma proprio così tanto che rappo in missionario (Uah, uoh)

Bitch, sei tornata single, ti aspettavo, sono savage (Ah)

Solo tu sai farlo così bene con quel fat ass (Yeah)

Tiene una mazzetta nella sua borsa di Hermès (Prr)

Non ci manca niente, abbiamo i cash, abbiamo gli haters

Occhi blu, se la sente, fa la star (Uh, uh)

E si specchia nello specchio del mio Maybach

Viso clean, sembra brava però è bad, bad (Bad)

Solo a me fa vedere quanto è

Freaky, freaky, freaky, freaky

Freaky (Uah), freaky (Bih), freaky (Yeah), freaky