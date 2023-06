È disponibile in radio e in digitale “BLU”, il nuovo brano del rapper italo – nigeriano FRE con la cantautrice ed atleta paraolimpica Annalisa Minetti. Prodotto da FRE e distribuito da The Orchard Music, “Blu” parla di un amore estivo tanto intenso da sconvolgere una vita, ma altrettanto effimero da svanire con il giorno. Il tormentone dal ritmo coinvolgente, accoglie l’estate invitando a ballare e godersi ogni momento senza porsi limiti.

“La canzone “Blu” è un’esplosione di freschezza e gioia estiva, un ritmo che accende il cuore e fa ballare l’anima. Come il gelato blu sulla copertina, questa melodia delizia i sensi e trasporta in un mondo di colori e spensieratezza. È la colonna sonora perfetta per le giornate al mare, un inno alla felicità che si scioglie sulla lingua come il sapore di un’estate senza fine”

Dopo il singolo “Nevica”, uscito a marzo di quest’anno, FRE e Annalisa Minetti duettano nuovamente insieme in un brano dal ritmo energico che ha tutte le carte in regola per rimanere impresso, grazie ad un sound moderno e solare che fonde la morbida voce di Annalisa con gli incastri a tempo del rapper italo-nigeriano FRE.

Abbiamo intervistato i due cantanti in occasione dell’uscita della loro nuova collaborazione. Ecco cosa ci hanno raccontato.

1) Blu è la vostra nuova canzone per l’estate 2023, Mi raccontate la genesi del pezzo?

FRE: Dico sempre che non voglio fare brani estivi ma poi puntualmente faccio uscire qualcosa con quelle sonorità (ride). Ho ascoltato alcune proposte di brani che richiamavano l’estate, ma non mi piaceva quasi nulla. Quindi con il mio producer siamo partiti da zero ed abbiamo ì creato la strumentale di Blu. Ad Annalisa è piaciuta subito. Da lì è stato un bel lavoro di squadra che ci ha portato a definire insieme sia il titolo che la copertina.

ANNALISA: La genesi del pezzo è in realtà l’unione tra due persone incredibilmente simili. Abbiamo una forte volontà, energia e passione per quello che facciamo, tanto rispetto sia per la nostra vita che per quella degli altri. Quando ci siamo incontrati, io e Fre, abbiamo subito capito di voler utilizzare la musica come mezzo di comunicazione. Lo abbiamo fatto con “Nevica”, trattando dinamiche connesse al come non nascondere le cose sotto la neve ed affrontare le sfide senza timore, perché quanto prima le affronti, tanto prima riesci a capirti e a comprendere come farlo. D’altra parte, il blu rappresenta la leggerezza e la freschezza dell’estate, nonostante il caldo. È la capacità di essere protagonisti in un periodo che richiede dei protagonisti, come l’estate. Non puoi restare marginalizzato a guardare gli altri fare, devi essere tra di loro. Quindi, il brano rappresenta l’unione, il cambiamento, la passione, la motivazione e tutto ciò che rende ogni giornata straordinaria.

A gennaio avete inciso Nevica, un brano dai toni diversi che parlava della fine di un amore impossibile, tra il risveglio e il dolore del distacco. Come è nata la vostra collaborazione e avete mai pensato o c’è il progetto di un EP insieme?

FRE: Sarebbe bellissimo e non nego di averci pensato più volte. Tutti cercano una voce potente come la sua e in pochi arrivano dove lei riesce. Non escludo un Ep insieme perché in ogni caso continueremo a fare brani insieme.

ANNALISA: credo di aver forse anticipato un pochino la seconda domanda. Noi ci siamo appunto conosciuti per conoscenze comuni, un regista noto che ha pensato che le nostre due voci potessero parlare di qualcosa di nuovo. ci crediamo ed è meraviglioso perché Fre è una persona pazzesca, è un ragazzo giovane ma molto molto intenso. Io adoro le persone intense. Credo che entrambi non amiamo l’ordinario, amiamo lo straordinario e quindi abbiamo cercato attraverso Nevica, come dicevo nella prima domanda, di portare le persone ad affrontare le cose, a non lasciare dei lunghi periodi di silenzio, di non chiudersi nel silenzio, ma darsi proprio la possibilità di capire e comprendere quanto prima cos’è meglio per noi e, anche se doloroso, prendere strade diverse. L’amore merita di essere vissuto e rispettato come un’opportunità e non come un peso che limita il nostro vivere. E Nevica voleva raccontare questo. Blu, chiaramente, è totalmente diversa, come dicevo prima.

Sanremo 2024 ha già avviato i motori. Annalisa, ti piacerebbe provare partecipare alla gara o hai mai tentato in passato, di ritornare sul palco che ti ha portato alla fama assoluta nel nostro Paese? FRE, hai sempre seguito il Festival e sogni calcare il palco dell’Ariston, magari anche con Annalisa?

FRE: Si, hai detto bene. Sogno da sempre il palco dell’Ariston e con Annalisa ancora di più.

ANNALISA: Per quanto mi riguarda, Sanremo è un bellissimo ricordo e ad oggi sento l’esigenza di tornare su quel palco. Mi confonde ancora un po’ il ruolo, nel senso che da sola mi piacerebbe presentarlo un Sanremo. Le abilità che sto acquisendo nella conduzione mi sta appassionando molto. Quindi, se mi immagino da sola su un palco, mi vedo a condurre Sanremo. Mentre, invece, con Fre mi piacerebbe parteciparvi come cantante con un super ospite e con qualcosa che racconti di quanto sia innovativo utilizzare la musica come mezzo di comunicazione. Non perché non lo faccia nessuno, lo fanno tutti chiaramente, però il modo in cui lo possiamo fare noi, potremmo veramente anticipare un po’ tante mode. Quindi, sì, Sanremo insieme avrebbe un senso.