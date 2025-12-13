Frank Sinatra torna al numero uno: record storico nella classifica Billboard

Frank Sinatra è di nuovo al numero uno di una classifica Billboard, un evento che ha il peso dei grandi momenti d’archivio. Un clamoroso successo dovuto a I’ve Got My Love To Keep Me Warm, brano natalizio inciso insieme ai Pentatonix che ha raggiunto la vetta della classifica Adult Contemporary di questa settimana segnando il primo posto per Sinatra su una chart Billboard addirittura dal 1967.

Frank Sinatra, record polverizzato

Il dato è ancora più significativo se si considera l’arco temporale: sono passati 58 anni, due mesi e tre settimane dall’ultima volta in cui la voce del cantante di origine italiana guidava la classifica, quando The World We Knew (Over and Over) chiuse una permanenza di cinque settimane al numero uno. Un intervallo che supera il precedente record detenuto da Elton John e che stabilisce un nuovo primato assoluto.

La canzone fa parte dell’album Christmas in the City dei Pentatonix, progetto che ha debuttato nella top ten della classifica Top Holiday Albums. Per il celebre gruppo vocale si tratta del primo numero uno Adult Contemporary, mentre per Sinatra rappresenta il settimo in carriera su questa specifica chart.

“Una eredità leggendaria”

Secondo quanto raccontato dai Pentatonix il brano utilizza una take vocale inedita di Sinatra, concessa dalla property che gestisce il notevole catalogo dell’interprete. Kirstin Maldonado ha parlato di un vero privilegio artistico: “Siamo onoratissimi perché hannmo iumpreziosito il nostro lavoro con la benedizione di una voce leggendaria. Noi ci siamo limitati a fare tutto querllo che era possibile per creare un arrangiamento che fosse pensato apposta per Sinatra, rispettando in modo assoluto il suo valore e la testimonianza della sua eredità”.

Una eredità che attraversa le generazioni

Il risultato rafforza l’idea di Sinatra come figura capace di attraversare epoche e linguaggi diversi. Si tratta per altro del primo artista a tornare al numero uno Adult Contemporary postumo dai tempi di Roy Orbison nel 1989 (You Got It), ma soprattutto con questo exploit Sinatra diventa l’interprete con l’arco temporale più ampio tra la prima e l’ultima apparizione in vetta alla classifica: quasi sessant’anni.

Come sottolinea ancora Billboard, Sinatra continua così a “incorniciare” la storia delle chart americane, dal primo numero uno del 1940 fino a questo inatteso traguardo natalizio del 2025. Un segnale chiaro di come il suo catalogo resti vivo, rilevante e capace di dialogare anche con il pubblico contemporaneo.