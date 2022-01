Ospite dello speciale di oggi di Amici 21, Franco126 si è esibito con Scandalo, uno dei quattro inediti contenuti nell’EP Uscire di Scena, disponibile dal 21 gennaio 2022 (anche in versione Vinile 12” Blu a tiratura limitata).

L’EP, ideale seguito dell’album Multisala, pubblicato nell’aprile 2021, oltre a Scandalo, contiene il singolo di lancio Fuoriprogramma, pubblicato lo scorso dicembre, la title-track e la canzone Solo al Mondo.

In primavera, il cantautore e rapper romano sarà in concerto per la prima volta nei palazzetti con due date: il 17 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Assago, provincia di Milano, e il 25 marzo 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.

Franco126, Uscire di Scena: tracklist

LATO A

Fuoriprogramma

Scandalo (Special Guest Pino D’Angiò)

LATO B

Solo al Mondo

Uscire di Scena

Scandalo: testo

Scandalo,

La prima pagina grida allo scandalo

Hanno imbrattato il cielo, è stato un vandalo

Il solo testimone è un gatto strabico

Che se la ride sotto i baffi

Ed è uno scandalo,

Dio è stato derubato dietro l’angolo

Da un tizio col cappello e col soprabito

E si sospetta che sia stato un angelo

Sulle sue tracce un piedipiatti.

Tutte le tv sintonizzate

È un’edizione straordinaria, straordinaria

Tutto va al rovescio ed i palazzi sono sospesi a mezz’aria

A mezz’aria.

Balliamo insieme sotto un cielo che brucia

Piovono meteoriti sulla città

Mentre l’asfalto sotto i piedi si crepa

Da New York fino a Bogotà.

E c’è chi scappa e c’è chi ruba e chi si abbraccia tra le urla

Ultima notte, ultima luna

Ultima notte, ultima luna

E c’è chi beve e c’è chi prega e c’è chi invece se ne frega

Ultima notte, ultima luna

Ultima notte, ultima luna.

Scandalo,

Un gorilla ubriaco blocca il traffico

Rapisce una commessa biondo platino

La porta in spalla in cima a un superattico

Tra lo stupore dei passanti.

Tutte le tv sintonizzate

È un’edizione straordinaria, straordinaria

Tutto va al rovescio ed i palazzi sono sospesi a mezz’aria

A mezz’aria.

Balliamo insieme sotto un cielo che brucia

Piovono meteoriti sulla città

Mentre l’asfalto sotto i piedi si crepa

Da New York fino a Bogotà.

E c’è chi scappa e c’è chi ruba e chi si abbraccia tra le urla

Ultima notte, ultima luna

Ultima notte, ultima luna

E c’è chi beve e c’è chi prega e c’è chi invece se ne frega

Ultima notte, ultima luna

Ultima notte, ultima luna.

Qualcosa è rimasto incastrato

Tra gli ingranaggi del mondo

Forse una molla o un bullone

Che brutta storia, ma che situazione.

Scandalo,

Ma è soltanto la fine del mondo.

Balliamo insieme sotto un cielo che brucia

Piovono meteoriti sulla città

Mentre l’asfalto sotto i piedi si crepa

Da New York fino a Bogotà.

E c’è chi scappa e c’è chi ruba e chi si abbraccia tra le urla

Ultima notte, ultima luna

Ultima notte, ultima luna

E c’è chi beve e c’è chi prega e c’è chi invece se ne frega

Ultima notte, ultima luna

Ultima notte, ultima luna.