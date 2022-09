Franco126 è pronto per gran finale del suo tour con due date, quelle di giovedì 22 settembre al Mediolanum Forum di Milano e sabato 24 settembre al Palazzo dello sport di Roma, già sold out. Quello di stasera sarà l’occasione per vedere il cantautore romano in dei palazzetti e per festeggiare il termine della “sequenza cinematografica” di immagini in musica iniziata lo scorso anno con l’album “Multisala”, certificato disco d’oro. In scaletta, oltre al brano “Fuoriprogramma” uscito lo scorso dicembre, l’EP “Uscire di Scena” e il brano “Mare Malinconia”, in collaborazione con Loredana Bertè. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto di stasera, 22 settembre 2022.

Franco126, Milano, Forum di Assago, 22 settembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Franco126 al Forum di Assago, in programma giovedì 22 settembre 2022. Si parte dai 32,20 euro per l’Anello C Numerato fino ai 40.25 euro della Tribuna Gold Anello B Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Franco126, Milano, Forum di Assago, 22 settembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Franco126 al Forum di Assago a Milano, in programma giovedì 22 settembre 2022, inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta delle canzoni:

Nessun perché

Fa lo stesso

San Siro

Fuoriprogramma

Miopia

Solo Guai

Sempre In Due

Maledetto tempo

Brioschi

Scandalo

Chicchi di riso

Frigobar

Senza Di Me

Che senso ha

Nuvole di drago

Parole crociate

Accidenti a te

Noccioline

Università

Mare malinconia

Ieri l’altro

Stanza singola

Simone/Pellaria

Blue jeans

Brioschi

Vabbè

Franco126, biografia cantante

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un cantautore romano. “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino. A ottobre 2018 Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica. A confermarne la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. A 2020 segna il suo ritorno sulle scene dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”. Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma. Inoltre, il 21 gennaio 2022 è uscito il suo nuovo EP in 4 tracce “Uscire di Scena” per Bomba Dischi e Island Records. Il 10 giugno è uscito il nuovo singolo “Mare malinconia” con Loredana Bertè.