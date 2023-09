Francesco Renga e Nek saranno in concerto stasera, 5 settembre 2023, all’Arena di Verona, con una data speciale del loro tour per festeggiare le loro carriere artistiche di, rispettivamente, 40 e 30 anni. Per loro è un luogo caro: tutti e due infatti hanno già vissuto, singolarmente, l’abbraccio e il calore dell’Arena. Francesco Renga nel 2015 e nel 2019, Nek nel 2017 e nel 2019: quattro concerti sold out in una delle più importanti location italiane.

I due artisti proseguiranno poi il loro tour fino a ottobre, arrivando anche al Mediolanum Forum di Assago – MILANO (sabato 7 ottobre) e nei teatri delle principali città italiane.

A seguire tutte le anticipazioni e informazioni sul concerto di Francesco Renga e Nek all’Arena di Verona, in programma martedì 5 settembre 2023.

Francesco Renga e Nek all’Arena di Verona, 5 settembre 2023, la scaletta del concerto

Questa è la scaletta di Renga e Nek nel loro tour estivo. Sul palco sono attesi ospiti (ancora non svelati) e ci saranno probabilmente aggiunte e modifiche rispetto all’ordine di esecuzione originale. Il concerto inizierà alle 21.

Meravigliosa

Almeno stavolta

Guardami amore

Fatti avanti amore

Ci sarai

Favole

Se una regola c’è

L’infinito più o meno

Era una vita che ti stavo aspettando

Ci sei tu

Sul treno

A un isolato da te

Sei grande

Lascia che io sia

Migliore

Senza vento

Cuori in tempesta

Raccontami

Dimmi cos’è

Splendido

E da qui

Vivendo adesso

Sei solo tu (solo Nek)

Angelo

Se telefonando

Laura non c’è

La tua bellezza

Il mio giorno più bello nel mondo

Se io non avessi te

Il solito lido

Francesco Renga e Nek all’Arena di Verona, 5 settembre 2023, la scaletta del concerto

Sono ancora disponibili solo biglietti per la Gradinata Numerata Visibilità Limitata al prezzo di 39 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

RengaNek è il nuovo album (e in tour a settembre e ottobre)

Venerdì 8 settembre uscirà “RengaNek” (Epic / Sony Music), l’album di inediti di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani: undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.

A seguire, invece, le date del loro tour a settembre e ottobre:

07 settembre – Piazza della Loggia – BRESCIA

09 settembre – Planet Arena – PAESTUM (SA)

07 ottobre – Mediolanum Forum di Assago – MILANO

10 settembre – Teatro Gabriele D’Annunzio – PESCARA

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO